Más problemas para el Real Madrid: Ferland Mendy vuelve a caer lesionado

Malas noticias para el conjunto de Xabi Alonso, que pierde a uno de sus laterales izquierdos para los próximos partidos tras jugar 90 minutos ante el Olympiacos, cuando se recuperó de una lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego hasta seis meses

El Real Madrid sigue teniendo sufriendo los problemas físicos de sus jugadores. A la vez que Xabi Alonso recupera efectivos en la zona defensiva, como han sido los casos de Militao y Rüdiger, el conjunto blanco ha visto como ha vuelto a perder a Ferland Mendy, tras el parte médico de la entidad merengue hace unos minutos. De esta manera, el lateral francés ha sido diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que le tendrá apartado de los terrenos de juego para las próximas semanas, aunque podría tener luz verde antes de 2026.

Xabi Alonso vuelve a perder a Ferland Mendy

De esta manera, el Real Madrid ha comunicado hace unos minutos las malas noticias con Ferland Mendy: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución". En este sentido, la Cadena Cope ha apuntado que el lateral francés estará de baja aproximadamente unas tres semanas, por lo que intentaría estar en el duelo contra el Sevilla del próximo 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu. En cualquier caso, el jugador de 30 años vuelve a sufrir un calvario con las lesiones, que le están impidiendo tener continuidad en este año 2025, donde apenas ha disputado un total de 15 partidos. En este contexto, el defensa comenzó teniendo minutos con Carlo Ancelotti en enero, febrero y hasta marzo, mes en el que sufrió una lesión en los isquiotibiales en el encuentro contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Tras ello, Ferland Mendy regresó en la final de la Copa del Rey frente al Barcelona en La Cartuja. El técnico italiano le dio directamente la titularidad y el jugador francés duró 11 minutos, ya que volvió a recaer de los mismos problemas físicos. Desde entonces, no pudo vestirse de corto más esa temporada ni en el Mundial de Clubes, ya con Xabi Alonso en el banquillo. No obstante, el lateral tuvo luz verde en el choque del Real Madrid ante la Juventus de la UEFA Champions League, disputado en el Santiago Bernabéu el pasado 22 de octubre. Sin embargo, no tuvo minutos hasta el duelo frente al Olympiacos del miércoles anterior, cuando llegó a disputar hasta 90 minutos, tras la decisión tomada por el entrenador tolosarra. De esta manera, el jugador no llegó a salir al césped de Montilivi el domingo y hoy se le ha diagnosticado la lesión anteriormente dicha.

La lesión de Ferland Mendy deja la puerta abierta a Álvaro Carreras y Fran García

Xabi Alonso tendrá a disposición a Álvaro Carreras y Fran García en el lateral izquierdo, aunque el primero parte con más opciones de seguir siendo el titular en el Real Madrid. Además, el ex del Rayo Vallecano ha podido participar en los tres últimos encuentros del conjunto blanco, contra el Elche, Olympiacos y Girona, siendo incluso titular en los dos partidos de LaLiga. Por ello, todo apunta a que el fichaje del pasado verano volverá al once para el duelo de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, que será una nueva prueba de fuego para el técnico tolosarra tras empates consecutivos en el campeonato doméstico.