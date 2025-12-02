Barça y Real Madrid siguen de cerca a Nathaniel Brown, la nueva irrupción de la Bundesliga

El lateral zurdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown, una de las revelaciones de la Bundesliga con 22 años, ha despertado el interés de Barça y Real Madrid de cara al próximo verano. Diversos informes procedentes de Alemania aseguran que ambos clubes ya han enviado ojeadores para evaluar a Brown, cuya progresión apunta a un traspaso relevante

El mercado vuelve a abrir un frente directo entre FC Barcelona y Real Madrid. Según información difundida desde Alemania, ambos clubes han situado a Nathaniel Brown entre las opciones destacadas de cara a reforzar la banda izquierda la próxima temporada. El futbolista del Eintracht Frankfurt acumula 18 partidos oficiales con un rendimiento notable, reflejado en un gol y tres asistencias, números que se suman a su reciente presencia en las convocatorias de la Selección alemana.

El seguimiento no es casual. Sky Sport detalló que ojeadores madridistas vieron en directo los encuentros del Eintracht ante Colonia y Atalanta, con informes favorables sobre su capacidad física, su lectura táctica y su impacto en fase ofensiva. En el caso del Barça, la figura del joven lateral encaja en el perfil que la dirección deportiva estudia desde hace meses para futuras incorporaciones, especialmente ante la necesidad de planificar una renovación progresiva del puesto.

Un defensor en plena proyección

Brown se ha consolidado como uno de los carrileros más completos de la Bundesliga. Su velocidad, su capacidad para transitar con metros por delante y su solvencia técnica lo han convertido en una pieza esencial en los esquemas de Dino Toppmöller. El entrenador alemán ha utilizado con frecuencia sistemas de tres centrales, un planteamiento que permite al lateral actuar casi como extremo y explotar su recorrido en banda.

La progresión del jugador no ha pasado desapercibida en Europa. Manchester United, Arsenal, Liverpool y Manchester City también figuran entre los clubes que han mostrado interés en los últimos meses. La competencia creciente, unida a la necesidad del Eintracht de capitalizar sus activos en un mercado al alza, dibuja un escenario que apunta a una transferencia importante en verano. En Alemania estiman su precio en torno a los 60 o 70 millones de euros, cifras que el club considera acordes a la dimensión que ha adquirido el futbolista.

La operación tendría un beneficio destacado para el Eintracht, que pagó únicamente tres millones de euros por Brown en enero de 2024 y que ahora ve cómo su valor se ha multiplicado hasta los 30 millones según datos del portal especializado Transfermarkt. En Frankfurt ya admiten que un traspaso es una posibilidad real, convencidos de que el jugador buscará un salto competitivo en los próximos meses.

Un examen directo ante Lamine Yamal

La próxima semana ofrecerá una ocasión idónea para evaluar a Brown en un escenario de alto nivel. El Eintracht visita el Spotify Camp Nou en la Champions League y, salvo contratiempos, Brown será titular en un duelo que lo medirá directamente con Lamine Yamal. El enfrentamiento permitirá a la dirección deportiva azulgrana observar de primera mano su desempeño defensivo y su capacidad para competir contra uno de los extremos más desequilibrantes del panorama europeo.

Para el Real Madrid, el análisis de Brown se enmarca en una revisión global del lateral izquierdo. El club reforzó la posición el pasado verano con el fichaje de Álvaro Carreras, pero la situación de Ferland Mendy y Fran García sigue abierta debido a la irregularidad en sus minutos. Carreras, por su parte, ha demostrado que puede adaptarse a distintas estructuras defensivas, actuando tanto de carrilero como de central en línea de tres e incluso en defensa de dos.

El Eintracht, consciente del momento que vive el jugador, se prepara para escuchar propuestas que podrían situar a Brown entre las transferencias más destacadas del próximo mercado estival. Su evolución, la competencia por su fichaje y su papel en el tramo decisivo de la temporada determinarán cuánto puede influir esta nueva pugna entre los grandes del fútbol español.