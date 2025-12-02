El Barça mueve ficha para incorporar al prometedor delantero egipcio Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona ha iniciado contactos para reforzar la delantera con el joven egipcio Hamza Abdelkarim, un atacante de 17 años que ha despertado el interés de varios grandes europeos. La operación responde a las múltiples lesiones en el Barça Atlètic y al deseo del club de asegurar talento emergente para su proyecto formativo

El club azulgrana ha intensificado su trabajo de seguimiento en las últimas semanas, especialmente tras la irrupción del futbolista en el Mundial Sub-17. Abdelkarim, internacional con Egipto en dicha categoría, se ha convertido en uno de los nombres más mencionados dentro del departamento de scouting que coordina Deco. Fuentes internas apuntan a que en el Barça existe una valoración muy positiva tanto de sus condiciones físicas como de su capacidad para finalizar jugadas dentro del área.

La necesidad de encontrar un refuerzo inmediato en el filial se ha acentuado tras las lesiones de Víctor Barberà, Òscar Gistau e Ibrahim Diarra, tres atacantes que formaban parte del eje ofensivo del conjunto de Rafa Márquez. En este escenario, la dirección deportiva considera que Abdelkarim encaja en el perfil idóneo: joven, con proyección y listo para adaptarse al ritmo competitivo del fútbol formativo azulgrana.

Competencia creciente por el joven talento

El movimiento del Barça no ha pasado desapercibido en Europa. Equipos de alto nivel como el Bayern de Múnich, el Milan o el Olympique de Lyon ya mostraron interés por el delantero tras sus brillantes actuaciones con la selección egipcia en el último Mundial Sub-17. Su capacidad para atacar espacios, su facilidad para relacionarse con el gol y su madurez competitiva han despertado elogios generalizados entre ojeadores de varios países.

La propuesta del FC Barcelona pasa por lograr una cesión para lo que resta de temporada, con la intención de que el jugador pueda incorporarse de inmediato al Barça Atlètic. Según informaciones avanzadas por Mundo Deportivo, la operación incluiría la posibilidad de añadir una opción de compra, aunque la decisión final dependerá del Al Ahly, club propietario de sus derechos. El equipo egipcio analiza todas las variables de la propuesta para comprobar si se ajusta a sus parámetros deportivos y económicos.

La edad del jugador, que cumplirá 18 años en enero, facilitaría su inscripción en el filial sin mayores contratiempos. Para el Barça, este detalle supone una ventaja añadida y permite acelerar unas gestiones que buscan evitar que otros clubes se adelanten en la carrera por uno de los talentos más prometedores del fútbol africano.

Un perfil rematador que seduce a la dirección deportiva

Abdelkarim destaca por su condición de delantero centro clásico, con una combinación de potencia, intuición dentro del área y una notable capacidad de definición. Según describen los informes internos, se trata de un atacante con facilidad para desmarcarse y que entiende bien el juego en zonas de finalización. Estas características han llevado a algunos especialistas a compararlo con Mohamed Salah, un paralelismo que desde Barcelona se observa con cautela, pero que refleja la proyección que se le atribuye.

En el cuerpo técnico del primer equipo valoran que su llegada fortalecería el ecosistema formativo. Bajo la supervisión de Deco, el club ha intensificado la búsqueda de jóvenes talentos capaces de consolidarse primero en el filial y, a medio plazo, pelear por un puesto en el primer equipo. Mundo Deportivo publicó que el Barça ya ha iniciado los primeros movimientos para posicionarse en cabeza de la operación, una gestión que se lleva con discreción mientras se evalúa la predisposición del entorno del jugador.

El seguimiento apuntala la idea de que Abdelkarim es un perfil adecuado tanto para el presente del Barça Atlètic como para un proyecto a largo plazo que busca nutrir al primer equipo de talento formado en la casa. ‘La Masía’ ha recuperado relevancia en los últimos años y la llegada de futbolistas jóvenes con margen de crecimiento ocupa un lugar destacado en la planificación deportiva del club.