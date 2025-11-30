Una cláusula en el contrato de Guirassy lo convierte en un fichaje asequible para Barcelona y Real Madrid

Serhou Guirassy vuelve a aparecer en la agenda del FC Barcelona y se cuela también en la del Real Madrid gracias a una cláusula de salida limitada a solo siete clubes europeos. El delantero del Borussia Dortmund, en plena madurez goleadora, podría convertirse en una oportunidad estratégica para ambos proyectos a partir de 2026

El nombre de Serhou Guirassy ha regresado con fuerza a la planificación deportiva del FC Barcelona. El atacante del Borussia Dortmund, de 29 años, figura de nuevo entre los candidatos para reforzar la delantera azulgrana después de que el periodista de Sky Alemania, Florian Plettenberg, desvelara la existencia de una cláusula de rescisión muy particular: un precio de salida de 50 millones de euros, aplicable únicamente a siete clubes del continente.

Entre esos clubes se encuentran el Barça y el Real Madrid, además de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United. Se trata de una cifra que, en un mercado inflado y competitivo, convierte al franco-guineano en una oportunidad especialmente atractiva para un club necesitado de gol y de alternativas de futuro.

Un perfil que encaja en la hoja de ruta azulgrana

En el Barça, Guirassy no es un desconocido. Hace dos meses, el diario Bild ya lo situó entre los delanteros que mejor encajaban en la perspectiva técnica de Hansi Flick, que considera al ariete un perfil idóneo si finalmente Robert Lewandowski, cuyo contrato termina el 30 de junio, no amplía su vinculación.

La dirección deportiva trabaja con la mirada puesta en el curso 2026/27, donde la llegada de un ‘9’ volverá a ser una de las prioridades junto a un central zurdo que permita restituir a Pau Cubarsí en su perfil natural. En ese escenario, una cláusula limitada a 50 millones es prácticamente una ganga.

El interés del Real Madrid y el encaje complejo en el Bernabéu

Aunque la cláusula incluye al Real Madrid, el encaje del delantero en el proyecto blanco parece más difícil. Con Kylian Mbappé como titular indiscutible y dos relevos jóvenes como Gonzalo García y Endrick, la llegada de otro atacante de perfil titular se antoja improbable a corto plazo.

Endrick, además, atraviesa un momento delicado por la falta de minutos y apunta a salir cedido al Olympique de Lyon en invierno, una operación que ayudaría a darle continuidad competitiva. Aun así, desde el entorno madridista se ve poco factible que Guirassy vista de blanco pese a figurar en la lista de clubes autorizados.

Números que justifican su cartel

Los registros del delantero continúan avalando su reputación. En la presente temporada suma 9 goles y 4 asistencias en 17 partidos, con una media de 0,61 acciones decisivas por encuentro en Bundesliga y DFB Pokal. A ello añade una Champions League notable, con 3 goles y 2 asistencias en cinco encuentros.

El año pasado firmó cifras descomunales: 38 goles y 9 asistencias en 50 partidos, su temporada de consolidación definitiva tras su excelente campaña previa en el Stuttgart, donde ya llamó la atención de media Europa.

Una operación vigilada y sin intención de entrar en subastas

En el FC Barcelona, pese al claro interés, existe una línea roja marcada por el área deportiva: no participar en una puja descontrolada con clubes de la Premier. La cláusula de 50 millones solo podrá activarse en 2026, por lo que la carrera por Guirassy no será inmediata, pero sí estratégica para lo que viene.

En un mercado donde las oportunidades son cada vez más escasas, el delantero del Dortmund emerge como una opción realista, potente y con impacto inmediato. Barça y Madrid están atentos, aunque solo uno de los dos parece realmente dispuesto a mover ficha llegado el momento.