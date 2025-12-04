Cañizares irrumpe en el debate por la Liga y defiende las opciones del Villarreal: "Yo le veo opciones, puede dar la campanada"

El ex guardameta analizó la jornada, cuestionó las valoraciones cambiantes sobre el Real Madrid y sorprendió con su apuesta por el Villarreal en una clasificación ajustada. También repasó episodios personales y elogió la proyección de Joan García

Santi Cañizares volvió a intervenir en Despierta San Francisco en Radio Marca, donde conversó con David Sánchez sobre la actualidad deportiva. Su análisis se centró en la victoria del Real Madrid en San Mamés y en la lectura que se hace del equipo según los resultados inmediatos. El ex portero fue claro al expresar que "ni Xabi Alonso ni el Madrid eran lo peor hace 15 días ni son los mejores ahora. Hay un diagnóstico cada 3 días". De este modo, expuso su percepción de un entorno que oscila con rapidez en sus conclusiones.

En su valoración sobre el equipo, señaló que mantiene problemas cuando se enfrenta a defensas ordenadas. Lo expresó sin matices: "Para mí sigue teniendo los mismos problemas para atacar una defensa organizada y replegada". La reflexión situó el foco en aspectos del juego que, a su juicio, siguen vigentes más allá del resultado obtenido en San Mamés. Su intervención reforzó la idea de que no concede excesivo peso a un solo partido en un calendario que avanza con rapidez.

La conversación abordó el contexto clasificatorio tras 14 jornadas disputadas. La igualdad en la tabla abre la puerta a interpretaciones diversas, y fue en este punto donde Cañizares sorprendió con un nombre que no suele aparecer en las quinielas. La clasificación apretada dio pie a plantear escenarios alternativos, y el ex guardameta no dudó en identificar un equipo con opciones que, según afirmó, no recibe suficiente atención.

La candidatura del Villarreal según Cañizares

En un momento del programa, Cañizares propuso al Villarreal como equipo a tener en cuenta en la lucha por el título. Su postura quedó sintetizada en una frase directa: "No entiendo por qué nadie mete al Villarreal en las encuestas". Subrayó que ya se han disputado suficientes jornadas como para valorar esa posibilidad y consideró que el equipo castellonense puede "dar la campanada un año".

Matizó su planteamiento dejando claro que no lo sitúa como el principal aspirante, aunque sí en una posición destacada. "No es el máximo aspirante a ganar la Liga, pero ocupa una posición de privilegio ahora mismo. Yo le veo opciones", explicó. Su intervención introdujo un ángulo distinto en un debate habitualmente centrado en los equipos más recurrentes, y lo hizo apoyándose en la clasificación actual y en las sensaciones que percibe en el equipo.

Cañizares, acostumbrado a analizar la competición desde distintos prismas, planteó esta candidatura sin extenderse en más detalles, pero sí con la convicción de que el Villarreal merece aparecer en el grupo de equipos mencionados cuando se habla del posible campeón.

Recuerdos personales y el paso por distintos medios

Durante la charla, el ex internacional español compartió también experiencias de su etapa formativa y decisiones que marcaron su carrera. "Yo de pequeño era de dos equipos: del Calvo Sotelo de Puertollano y del Real Madrid", confesó, aludiendo a sus primeros referentes deportivos. Recordó que, con 16 años, tanto el Real Madrid como el Barcelona mostraron interés en ficharlo. Añadió que optó por la primera opción por una cuestión geográfica: "Decidimos que me fuera al Real Madrid porque estaba más cerca de Puertollano".

Además de sus inicios como futbolista, mencionó su trayectoria en los medios de comunicación, concretamente su salida de la Cadena SER rumbo a la COPE. Explicó que "yo tengo principios, tardé en irme de la SER a la COPE", y describió los motivos que le llevaron a cambiar de emisora: "Me fui porque Juanma Castaño me ofreció la oportunidad y la SER se había relajado conmigo en los últimos años". Estas referencias personales completaron una intervención en la que combinó análisis deportivo y vivencias.

Joan García, un portero en crecimiento según Cañizares

En el tramo final de su participación, Cañizares centró la atención en Joan García. Lo calificó como un portero del que "hoy ya habla todo el mundo" y destacó su nivel: "Es un portero extraordinario". Su valoración se extendió al reto que afronta ahora que ha alcanzado notoriedad. A su juicio, la exigencia consiste en sostener ese rendimiento en el tiempo: "Lo difícil ahora que ya ha tocado el éxito es exigirse más para navegar en el éxito durante un montón de año como está haciendo Courtois".

Para completar su reflexión, situó la etapa óptima de un guardameta dentro de un rango concreto: "La edad ideal de los porteros está entre los 28 y los 36 años". Con estas palabras, enmarcó el futuro de Joan García dentro del desarrollo habitual de los jugadores que ocupan esa posición.