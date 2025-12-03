El cántico que se escuchó en el Real Sociedad - Villarreal y que LaLiga denuncia: "Liberar Palestina, destruir Israel"

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "Liberar Palestina, destruir Israel", entonado por aficionados de la Real Sociedad en el partido frente al Villarreal, además de más denuncias por insultos en la grada de otros partidos de Primera y Segunda división

La Real Sociedad no pudo con el Villarreal en la jornada 14 de LaLiga. El conjunto 'txuri-urdin' plantó cara al cuadro amarillo que se llevó el gato al agua con un golazo de Moleiro en el último minuto. El partido fue uno de los mejores que se han jugado, hasta el momento, en Primera división esta temporada. El 2-3 lució en el marcador al término del partido que, a priori, se desarrolló sin polémicas. Pero en la grada, un cántico por la libertad de Palestina y en contra de Israel, han supuesto una denuncia de LaLiga al cuadro vasco.

"Liberar Palestina, destruir Israel": El cántico que se escuchó en el Real Sociedad - Villarreal y que LaLiga denuncia

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "Liberar Palestina, destruir Israel", entonado por aficionados de la Real Sociedad en el partido frente al Villarreal. Un sector de la afición 'txuri-urdin' quiso hacer econ del sufrimiento del pueblo palestino defendiendo la libertad de Palestina aludiendo a la destrucción de Israel, algo que LaLiga recogió en acta para poner la correspondiente denuncia al club. LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.

Más denuncias de LaLiga en la jornada 14

LaLiga, además de recoger los lanzamientos de botellas en el derbi por parte de un sector de la grada del Sánchez Pizjuán a los futbolistas béticos, también se hizo eco de insultos al jugador del Espanyol Pere Milla en el campo del Celta; al Real Madrid y sus seguidores en el campo del Girona en siete ocasiones; los de aficionados del Getafe contra el Leganés en el encuentro con el Elche y el cántico "burro" al árbitro en el Levante-Athletic Club. El cántico "Arriba arriba, arriba arriba con la Goma-2, que en Vallecas se prepara, que en Vallecas se prepara, pim, pam, pum, la revolución", entonado dos veces por aficionados del Rayo Vallecano ante el Valencia, también figura en el escrito de LaLiga, junto a insultos de aficionados del Zaragoza al portero del Leganés y al Osasuna y los dirigidos al árbitro, el portero del Cádiz y el equipo gaditano en el campo del Córdoba, donde se paró el partido por el lanzamiento de una botella.