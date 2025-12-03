El Comité de Disciplina ordena el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán: adiós a Gol Norte hasta 2026

Como cabía esperar después de leer la descripción de los incidentes redactada por José Luis Munuera Montero en el acta arbitral, el estadio nervionense tendrá que cerrar su grada más icónica y además asumirá el pago de una multa económica

La mañana de este miércoles ha sido fulminante para el Sevilla FC, que prácticamente de manera consecutiva ha conocido el parte médico que confirma la lesión de Marcao Teixeira, baja 'sine die' a la espera de evolución; así como la durísima sentencia del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, que ha impuesto una sanción de dos partidos a Isaac Romero por su expulsión en el tramo final de El Gran Derbi y además ha ordenado el cierre parcial del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante tres encuentros oficiales por el lanzamiento de objetos al terreno de juego que obligó a suspender durante más de 15 minutos el choque del pasado domingo ante el Real Betis. Asimismo, estos incidentes también tocarán el agujereado bolsillo de la entidad con una multa económica accesoria.

El Sevilla FC se queda sin Gol Norte hasta 2026: tres partidos de cierre parcial y multa económica

En la sentencia que el Comité de Disciplina ha compartido en el portal web de la RFEF tras su habitual reunión de los miércoles, informa de que ha decidido "imponer al Sevilla FC una sanción de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción pecuniaria de 45.000 euros, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF". A la espera de posibles recursos, el club nervionense cumpliría el castigo en los partidos ante el Real Oviedo del 14 de diciembre; contra el Levante UD, el 4 de enero de 2026; y frente al RC Celta de Vigo, el 11-E.

Asimismo, en su escrito, el juez federativo formula un requerimiento formal al Sevilla FC para que, "con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resoluci��n dictada, en el plazo de 24 horas, comunique a este Comité los sectores que conforman el 'Fondo norte' (se refiere a Gol Norte) desde los que se produjeron los lanzamientos a los que se refiere el apartado 6" del acta arbitral de José Luis Munuera Montero, referente a 'Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores', y que se cumplirá en los términos previstos igualmente en el artículo 57.1 Código Disciplinario de la RFEF.

El colegiado jiennense narró así lo sucedido: "En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas, llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos. En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles de que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido".