LaLiga agrava el panorama para el Sevilla denunciando gritos de "Bartra, muérete"

El Comité de Disciplina, que se reúne este miércoles, y la Comisión Antiviolencia ya conocen el informe del informador de la patronal acerca de todos los cánticos ofensivos que se produjeron el domingo en las gradas

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al otrora Comité de Competición (ahora de Disciplina) de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes, con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Y es que aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y, por tanto, sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la Española como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Esta primera de diciembre tiene a El Gran Derbi como apartado más reseñable, pues se recogen casi una decena de incidentes. También la suspensión, que podría acarrear el cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán: "En el minuto 79 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte arrojaron al terreno de juego varios objetos, obligando a activar el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro solicitó que se emitiese por megafonía una advertencia de seguridad. En el minuto 87 de partido, aficionados situados en la grada Gol Norte volvieron a arrojar varios objetos al terreno de juego, obligando a activar nuevamente el protocolo de lanzamiento de objetos, por lo que el árbitro retiró a los equipos del campo, permaneciendo detenido el juego durante 18 minutos hasta que el Coordinador de Seguridad de la Policía confirmó la seguridad en el terreno de juego".

Si en el derbi no hay cruce de 'recados', algo pasa

"En el minuto 25 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Verdiblancos, hijos de puta”."En el minuto 40 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Písalo”, mientras un jugador rival se encontraba tendido sobre el terreno de juego."En el minuto 64 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Puta Betis, oe”.

"En el minuto 41 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES ubicados en los sectores S38 y S46 de Gol Sur tribuna alta entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Písalo, písalo”, cuando un jugador rival se encontraba tendido sobre el terreno de juego."En el minuto 55 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES ubicados en los sectores S38 y S46 de Gol Sur tribuna alta entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “El equipo de las putas del Pizjuán”."En el minuto 57 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES ubicados en los sectores S38 y S46 de Gol Sur tribuna alta entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Sevillistas, hijos de puta”.

Uno especialmente grave que puede agravar el castigo a 'La Bombonera'

De entre todos los cánticos, hay uno que sobresale en crudeza y gravedad. Ocurrió en el minuto 87 de partido, cuando se produjo la suspensión durante algo más de un cuarto de hora de El Gran Derbi, la zona que alberga a los más radicales de la hinchada blanquirroja la tomó con el capitán bético, que celebró efusivamente una acción propia en la que, con Álvaro Valles ya regateado, evitó que Akor Adams rematase a puerta vacía. Entonces, relata la denuncia de LaLiga, "un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores N11, N12, N20, N21 y N22 de la grada Gol Norte entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Bartra, muérete".

Un comunicado en busca del atenuante

Aparte de que el Sevilla FC ha emitido un comunicado este martes lamentando los hechos, desmarcándose de los mismos y anunciando que ayudará a la Policía a identificar y sancionar a los responsables del lanzamiento de objetivos, una circunstancia que el propio artículo aplicable en estos casos considera atenuante a la hora de valorar la gravedad del altercado, el informador de la patronal sí especifica que "el club local emitió mensajes del protocolo de emergencias por la megafonía y el videomarcador del estadio", quedando estos hechos "reflejados en el acta arbitral del partido".