Lo que dice el acta de la suspensión de El Gran Derbi y la posible sanción

Munuera Montero explicó los incidentes del final con pelos y señales, por lo que el Comité de Disciplina tomará a buen seguro cartas en el asunto la semana entrante

"En el minuto 79, desde el Fondo Norte (se refiere a Gol Norte) se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos. Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios", reza el acta de Munuera Montero.

Además, el extenso capítulo de incidentes de público termina así: "En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles de que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido. Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. El coordinador, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación. Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes".

La sanción que podría recibir el Ramón Sánchez-Pizjuán

El artículo que aplica en estos casos es el 107 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a la alteración del orden del encuentro de carácter grave, una calificación que, dados los acontecimientos, es probable que se considere tras El Gran Derbi de este domingo 30 de noviembre de 2025. El mismo recoge que, "cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el/la juzgador/a como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa en cuantía de hasta 6.000 euros y clausura parcial de las instalaciones deportivas por un partido".

Para determinar la gravedad de los hechos, según el punto referido, "se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes, tales como la producción o no de lesiones; la apreciación de riesgo notorio de haberse podido originar, salvo si para su evitación hubiese mediado ladiligencia del organizador; la influencia de los incidentes en el normal desarrollo del juego; la existencia o ausencia de antecedentes; el mayor o menor número de personas intervinientes; y, en general, todas las demás que el órgano disciplinario racionalmente pondere, cualificándose, además, de manera específica, como factores determinantes de la gravedad, la actitud pasiva o negligente del club organizador o su falta de presteza paraidentificar y poner a disposición de la autoridad competente a los protagonistas de los incidentes". Esto último no ha ocurrido, y así lo confirma el propio colegiado jiennense en su acta.

Precedentes la pasada temporada en el derbi madrileño

El próximo miércoles 3 de diciembre se reunirá, como de costumbre, el juez único del Comité de Disciplina de la RFEF, quien debe fallar al respecto, aunque luego se podrá recurrir, en caso de desacuerdo, a Apelación o el propio TAD. En unos acontecimientos similares, el derbi madrileño de la 24/25 disputado en septiembre del año pasado es el gran referente. Entonces, el choque quedó suspendido más de veinte minutos por el lanzamiento de objetos hacia el portero blanco y ex colchonero Thibaut Courtois tras celebrar el belga un gol de su equipo hacia la grada de animación rojiblanca. Aquello acabó con un cierre parcial del Estadio Metropolitano durante tres encuentros y una multa de 45.000 euros que Apelación redujo a 3.000 euros y un solo choque. Antiviolencia pidió la clausura del campo completa durante 15 días y una sanción de 65.000 euros que no llegó a prosperar.