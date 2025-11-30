Sevilla - Betis: resumen, goles y resultado

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo 'El Gran Derbi' entre Sevilla y Betis desde el Ramón Sánchez-Pizjuán...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en apenas dos horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, todo un derbi sevillano entre Sevilla y Betis...

A la espera de conocer los onces titulares, aquí os dejamos las alineaciones probables para el derbi. Muchas bajas en ambos equipos, por lo que puede haber sorpresas...

La ciudad de Sevilla ya va calentando motores tanto en Nervión como en Heliópolis. Así salían los jugadores del Betis desde el hotel de concentración...

Aunque Manuel Pellegrini todavía no ha dado a conocer la lista de convocados, parece que se despeja la gran duda del chileno para el derbi con Amrabat como protagonista. El marroquí finalmente no llega a tiempo para jugar ante el Sevilla.

Pablo García, una de las grandes novedades en el once titular. Pellegrini apuesta por sangre canterana para el derbi en la banda derecha con él y Ruibal. Deossa también sale de inicio.

Vuelven al once titular Azpilicueta, recuperado de su lesión, y Carmona, para jugar a banda cambiada. También novedades en la bandas con Alfon y Ejuke como titulares. Alexis y Agoumé deberán esperar desde el banquillo.

Sufren más fuera del campo que dentro. Dos grandes figuras de Sevilla y Betis como Jesús Navas y Joaquín Sánchez. Ambos han compartido sensaciones en los micrófonos de Movistar.

Por cierto, el de ahora no ha sido el único derbi del día en Sevilla. Esta mañana también se ha jugado el derbi de División de Honor juvenil, con remontada verdiblanca.

Se despliega el tifo en Gol Norte: "Los años nos hacen más grande", junto a la imagen del famoso abuelo del Sevilla con una tarta por el 50 cumpleaños de Biris Norte.

Carrera al espacio para Pablo García pero recupera bien Carmona para ganar el balón, vamos a vivir un bonito duelo en esa banda entre ambos canteranos.

Está llegando el Betis con más claridad sobre la portería sevillista en este inicio de partido, aunque hay mucha lucha en el centro del campo...

Corta una posible opción de contra Sow en campo rival, le piden la cartulina amarilla pero de momento prefiere no empezar con las amonestaciones Munuera Montero.

Tiene problemas el Sevilla a la hora de sacar el balón desde su defensa, sobre todo por el costado de Juanlu, más presionado con Abde...

Error de Marcao abriendo el balón a Carmona y regalándoselo a Pablo García, no se lo pensó el canterano que buscó el disparo a puerta aunque se le marchó desviado...

Llegada con peligro del Sevilla que ahora sí salió bien, Carmona gana el balón tras un rebote y se planta en la frontal buscando la portería de Valles pero su disparo se marcha alto

Se ha detenido el juego momentáneamente por algo que ha ocurrido en la grada, aunque ya se reanuda. El árbitro, eso sí, ha informado a la Policía Nacional.

Quiere controlar hasta el último detalle Munuera Montero, que no deja sacar rápido ni de donde no se haya producido la falta. De momento tiene el partido bastante controlado.

Otra buena acción del Sevilla, Ejuke se mete por dentro, en la frontal recibe Sow que saca un disparo rápido que se marcha muy cerca de la escuadra...

Intentaba Alfon marcharse de Bartra pero el bético le dijo que no. Al final hay falta del sevillista en el braceo sobre el central, al que acaba golpeando en la cara.

Salida rápida al contragolpe, Abde gana el balón y se planta ante Vlachodimos, aunque molestado por Peque, pero el griego saca una buena mano para despejar el disparo, el rechace vuelve a caer a un jugador del Betis, pero se marcha fuera...

Se duele Marc Roca de un golpe bajo el pecho de Marcao, parece que se ha quedado sin respiración, pero ya puede continuar el centrocampista verdiblanco...

Primera amarilla del partido, para Bartra, que se puso por delante de Carmona para obstruirle y evitar que avanzara en el contragolpe.

Vaya pugna entre Abde y Juanlu, al final el bético logró marcharse con un buen regate pero se le marchó la conducción no pudiendo evitar que saliera por línea de fondo...

Mucha tensión e intensidad pero pocas ocasiones al descanso. La más clara quizás fue la de la contra de Abde que desbarató Vlachodimos. Por lo demas, algunos disparos desde fuera del área pero que no cogieron puerta... Volvemos en unos minutos. No se vayan.

Ha habido un cambio al descanso en el Sevilla. Se queda en la caseta Marcao, que salió malparado en un salto, y entra Kike Salas en su lugar.

Fallo garrafal de Mendy, que se duerme y acaba perdiendo la pelota ante Fornals, que se cuela en el área, recorta a dos rivales y define a la perfección ante Vlachodimos.

Otra clara ocasión para el Betis en las botas de Pablo García, que apura línea de fondo y busca el ángulo de disparo pero el griego responde con una buena intervención...

Cambios ofensivos de Almeyda, que pone un 4-4-2 con Peque en el doble pivote, Alexis en una banda e Isaac junto a Adams.

Está encontrando muchos espacios el Betis en campo rival, ahora con una contra de Fornals que acabó Pablo García rascando una falta.

De esa falta que rascó Pablo García nació el gol de Altimira, que recibe el balón solo en el segundo palo y marca con un potente disparo ante la salida desesperada de Vlachodimos...

Ante un Sevilla roto Abde hace de las suyas, se planta en el área y busca al 'Cucho' en el punto de penalti pero se adelante un defensa nervionense para mandar a córner...

Sigue muy tocado el Sevilla, intentando buscar un gol más por inercia que por calidad, pero los acercamientos más claros son del Betis al contragolpe...

Buscó el uno contra uno con Azpilicueta pero el central se tira al suelo para mandar a córner...

Se queda el Sevilla con diez. Isaac pierde la pelota ante Valentín Gómez, de la impotencia busca recuperar el balón pero acaba dando una patada clarísima sin opción de jugar el balón. Se va a vestuarios el canterano, apenas 23 minutos ha durado en el campo. También ve la amarilla Marcao, que estaba en el banquillo.

Desde la grada de Gol Norte se han tirado varias botellas de plástico, había advertido ya una segunda vez Munuera Montero al delegado de campo y decide parar el partido.

El colegiado habla con Almeyda y Pellegrini, que quieren seguir jugando. También los jugadores, pero Munuera dice que se vayan para adentro...

Habla ahora Munuera Montero con los capitanes de ambos equipos pero los futbolistas siguen sobre el verde. Parece que se va a reanudar el partido.

Esto es un poco surrealista porque los jugadores siguen sobre el terreno de juego con caras de circunstancia mientras Munuera Montero se ha ido al vestuario. Sigue el juego parado.

Los jugadores del Betis y del Sevilla se han quedado en el césped, con balones haciendo ejercicios de calentamiento. Desde megafonía se anuncia que el partido ha sido suspendido por 15 minutos.

Buen desmarque de Adams pero se escora y pierde toda opción de disparo, pone un centro templado pero no hay nadie para rematar...

Amarilla para Kikes Salas por protestar una falta sobre Peque, la acción la finaliza Miguel Sierra con un disparo desde la frontal alto.

Clara victoria del Real Betis en una segunda parte donde los verdiblancos fueron superiores y aprovecharon un error del Sevilla en la salida de balón para adelantarse. El gol de Fornals dejó tocado al equipo nervionense que a balón parado encajaba el segundo. Para colmo, Isaac Romero vio la cartulina roja y poco después se suspendió el partido 13 minutos, lo que propició que los últimos minutos perdieran intensidad y fueran fríos, aunque el Sevilla lo intentó hasta el final.

Puntos uno a uno del Real Betis en su visita en El Gran Derbi de LaLiga al Sevilla FC: Isco y Antony delegan en Pablo Fornals

Puntos uno a uno del Sevilla en El Gran Derbi de LaLiga ante el Betis: Carmona, Peque y para de contar

Sevilla y Betis se enfrentan esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que será el primer derbi de la temporada, un choque en el que los hombres de Manuel Pellegrini vuelve a llegar con mejores sensaciones y resultados pero ya se sabe que un derbi trasciende a cualquier posición en la tabla y siempre resultan impredecibles.

Ambos equipos afrontan el derbi con importantes bajas. En el caso de los nervionenses sobre todo las de Gabriel Suazo, Rubén Vargas y Adnan Januzaj, mientras que en el conjunto verdiblanco Manuel Pellegrini no podrá contar con Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Bellerín y Pau López por lesión ni con Antony por sanción, manteniendo la duda de Amrabat hasta última hora.

En cuanto a las novedades, Matías Almeyda recupera a tres futbolistas que pueden ser importantes en el día de hoy como son César Azpilicueta, Isaac Romero y José Ángel Carmona, que podría actuar como lateral izquierdo ante la baja del chileno Suazo. También deberá recomponer su equipo Pellegrini, sobre todo en el centro del campo siendo Marc Roca y Altimira la dupla que cuenta con mayores opciones de salir de inicio, siendo Fornals el que haga la labor de enganche. Sea como fuere, un derbi marcado por las bajas en ambos equipos.