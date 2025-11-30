Puntos uno a uno del Sevilla en El Gran Derbi de LaLiga ante el Betis: Carmona, Peque y para de contar

El conjunto de Matías Almeyda perdió claramente en el derbi ante un Betis superior en calidad tanto individual como colectiva, aunque los errores propios volvieron a penalizar directamente a los nervionenses

El Real Betis se llevó el primer derbi de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a los goles de Fornals y Altimira en la segunda parte, demostrando a día de hoy que la calidad de la plantilla verdiblanca es superior y el juego mucho mejor. Estas son las notas de los jugadores del Sevilla en el derbi:

VLACHODIMOS: 5

Poco trabajo para el griego en la primera parte aunque muy atento en los pases a sus centrales ante la presión verdiblanca. Desbarató la mejor ocasión antes del descanso en una contra de Abde. Poco pudo hacer en el gol de Fornals, donde estaba vendido, y en el de Altimira sale a la desesperada intentando hacerse grande. Aún así, sacó alguna más evitando una goleada mayor.

JUANLU: 4

El canterano repetía en el lateral diestro y tuvo mucho trabajo intentando frenar a Abde, en algunas ocasiones lo consiguió pero no pudo fiarse nunca. Algo impreciso a la hora de sacar el balón cuando quiso arriesgar.

AZPILICUETA: 5

El central navarro regresó al once tras superar su lesión y dio seguridad a la zaga nervionense. Ejemplo de entrega y esfuerzo en cada jugada, se dejó el alma, como demostró en la jugada del uno contra uno ante Abde.

MARCAO: 5

El capitán se mostró contundente como siempre, jugándose en ocasiones el físico. Encargado de salir con la pelota, tuvo problemas con la buena presión verdiblanca en esta faceta. Antes del descanso salió malparado en un salto tras notar una molestias al apoyar el pie, por lo que fue sustituido en el intermedio.

CARMONA: 7

El canterano regresaba tras su sanción para jugar a pierna cambiada por el lesionado Suazo. Aunque no subió tanto como le gustaría, mantuvo un bonito duelo con otro canterano como Pablo García. Siempre acaba apareciendo en ataque aunque esta vez no fue suficiente para sumar.

MENDY: 4

Buen trabajo del francés ayudando a la salida de balón, incrustándose como un tercer central, también muy atento para rebañar los balones divididos en sus inmediaciones. Sin embargo, un error suyo propició el 0-1 de Fornals. Mendy se duerme en su campo y el verdiblanco le roba la cartera para hacer el primero tras una buena jugada personal.

SOW: 5

El suizo se mostró errático en dos pases en largo que intentó para Alfon y Carmona, pero bien en el juego en corto. Tuvo la mejor ocasión sevillista en la primera parte con un disparo desde la frontal que se marchó cerca de la escuadra.

PEQUE: 7

El encargado de hacer jugar al equipo fue de menos a más. Con el paso de los minutos fue tomándole el pulso al partido y entrando más en juego aunque sin ser tan determinante como en los últimos duelos. En la segunda parte lo intentó por las dos bandas y por dentro, luciendo más con Alexis sobre el campo. Sin duda fue de lo mejor en clave sevillista, que no dejó de intentar crear peligro pese a la dificultades del partido.

ALFON: 4

Otra de las novedades en el once, el albaceteño no entró mucho en juego antes del descanso pues el equipo se volcó más por la banda contraria. Aun así siempre se ofreció con algún desmarque o línea de pase al compañero. Fue cambiado en la segunda parte, muy apagado.

AKOR: 4

No dispuso de ningún remate claro en la primera parte. Peleón pero fallón en la combinación con los compañeros. Tuvo una buena ocasión tras regatear a Valles pero le taparon su remate.

KIKE SALAS: 5

Saltó al campo en el descanso para suplir al lesionado Marcao cuando llevaba sin jugar un mes, desde el partido de Copa. El canterano estuvo siempre firme por arriba y atento al corte, aunque sufrió con el partido ya rotó teniendo que correr hacia atrás con espacios.

ISAAC ROMERO: 1

El canterano saltó para jugar fuera de sitio, en la banda derecha y acabó desquiciado y cometiendo varias faltas, hasta que acabó dando una patada sinsentido a Valentín Gómez que le costó la cartulina roja. 23 minutos estuvo en el campo. Partido para olvidar.

ALEXIS: 5

Sorprendió que no fuera titular y jugó la última media hora, ya con el marcador en contra. El chileno jugó en la punta de ataque junto a Adams pero no tuvo ocasiones de gol, aunque siempre trabajo para el equipo.

AGOUMÉ: 5

Saltó al campo tras el 0-2 de Altimira con la misión de sostener a un equipo partido en busca de un gol que le diera opciones hasta el final.

MIGUEL SIERRA: 5

El canterano fue el último cambio de Almeyda, debutando en un derbi. Fue de lo más destacable tras la reanudación del partido con buenos minutos, dejando detalles de su calidad y un buen golpeo a portería.