El Sevilla FC se lanza a fichar solidaridad para estas Navidades

El club nervionense y la Fundación 1890 ponen en marcha una campaña de recogida de juguetes con una zona de entrega fija en el Sánchez-Pizjuán además de una recogida especial con motivo del Sevilla FC - Real Oviedo de este domingo

A buen seguro, el Sevilla FC tendrá muchas ilusiones renovadas y múltiples deseos que formular de cara a este 2026 que ya asoma en el horizonte, después de encadenar tres años de malos resultados deportivos, en medio de sendas plagas de lesiones y sanciones que merman a la plantilla, con la tensión social que rodea el (en teoría inminente) proceso de venta de las acciones del Sevilla FC... No obstante, en su carta navideña, el club de Nervión ha pensado primero en los demás antes que en sí mismo y lleva todo el mes de diciembre organizando actos solidarios en favor de los más necesitados. Como, por ejemplo, la ya clásica campaña de recogida de juguetes.

El Sevilla FC organiza una campaña de recogida de juguetes en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Como cada año por estas fechas tan señaladas, el club sevillista, a través de su Fundación 1890, ha organizado una recogida solidaria de juguetes para los niños más desfavorecidos. "Con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad, la Fundación 1890 ha dispuesto un lugar de recogida en el propio Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán", ha explicado la entidad blanquirroja a través de sus canales oficiales, explicando que el lugar habitual será en la Puerta 4; aunque este domingo se habilitará la Puerta 2 para darle un buen empujón a esta campaña aprovechando el Sevilla FC - Real Oviedo que se juega a partir de las 14:00 horas de este 14-D.

"Este viernes, el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha realizado personalmente la primera donación, acompañado de Pablo Blanco, embajador del club, y Santiago González, responsable de la Fundación 1890. Todo aquel que quiera donar juguetes puede hacerlo hasta el 28 de diciembre en la puerta 4 del Sánchez-Pizjuán. Los artículos tienen que ser nuevos o seminuevos", detalla la entidad en una nota de prensa.

Para darle la difusión que merece a este acto en favor de los más pequeños, el Sevilla FC y la Fundación 1890 llevan días pidiendo la colaboración de sus aficionados con la difusión de mensajes en los distintos canales de las redes sociales protagonizados por algunos de los futbolistas más representativos de la primera plantilla del conjunto nervionense. "Del 10 al 28 de diciembre, tu solidaridad juega en nuestro equipo. Ayúdanos a que ningún niño se quede sin juguetes", reclama el capitán, Nemanja Gudelj.

"Cada juguete que dones es una sonrísa que llega lejos. Hagamos entre todos una Navidad más justa, bonita y solidaria", añade mirando a cámara el centrocampista Joan Jordán. Días atrás, el club ya estuvo de visita en el Hospital Infantil Virgen del Rocío y organizó un desayuno para personas sin hogar del Polígono Sur. Como en esto no hay colores ni rivalidades, cabe añadir que, con la misma intención, el Real Betis ha programado también la habitual 'Peluchada' para su último encuentro como local de este 2025.