Akor Adams y Ejuke se despiden de la afición del Sevilla firmando autógrafos

Los dos internacionales por Nigeria se marcharán con su selección nada más terminar el Sevilla - Oviedo para disputar la Copa de África y aumentarán la siempre extensa lista de bajas de Matías Almeyda, que no podrá contar con ellos entre dos y seis partidos

No ha sido una despedida definitiva para lo poco que le queda ya a este 2025, pues ese adiós tendrá lugar en la sobremesa de este domingo en el partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Sevilla FC y al Real Oviedo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. No obstante, Akor Adams y Chidera Ejuke se han dejado ver entre la afición nervionense en un acto comercial organizado por el club en el centro de la capital andaluza al que ambos han asistido justo antes de terminar de hacer las maletas para decir 'hasta luego', marchándose a la concentración de la selección de Nigeria para disputar la Copa de África que arranca este domingo en Marruecos y que se extenderá hasta el próximo 18 de enero, que es la fecha en la que está programada la gran final.

Akor Adams y Ejuke firman autógrafos a los aficionados del Sevilla FC

Tal y como han explicado los medios oficiales del Sevilla FC, los futbolistas Akor Adams y Chidera estuvieron en la tarde de este jueves en una tienda de telefonía situada en la calle Tetuán: "Los futbolistas sevillistas se desplazaron a la céntrica calle sevillana para firmar autógrafos y hacerse fotos con todo aquella persona -bien pequeños o mayores- que lo deseara".

Este acto se ha producido a través de LaLiga, que cada cierto tiempo traslada la experiencia de ver de cerca a los ídolos de los aficionados en lugares icónicos de las ciudades junto a los patrocinadores de las diferentes entidades. La alta afluencia de gente en las zonas comerciales debido a las clásicas compras navideñas hizo que la presencia de los dos jugadores africanos generase una gran expectación.

Los partidos del Sevilla que se perderán Akor Adams y Ejuke, que se van a la Copa de África con Nigeria

Los dos atacantes están obligados a presentarse en su país el lunes día 15 de diciembre. Como mínimo, los dos atacantes blanquirrojos se perderán los dos últimos partidos del año del Sevilla FC: ante el Deportivo Alavés, el próximo miércoles 17 en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey; y el sábado 20-D, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de la capital de España en la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

Además, si Nigeria consigue pasar de la Fase de Grupos de la Copa de África, Akor Adams y Ejuke tampoco estarían para el estreno de 2026, el día 4 de enero ante el Levante UD en el Sánchez-Pizjuán. En caso de llegar a la final, también se ausentarán en unos hipotéticos octavos de final de la Copa del Rey y en las citas ligueras en casa ante el RC Celta de Vigo (11 de enero) y a domicilio frente al Elche CF (18-E). Es decir, aumentarán la larga lista de bajas de Matías Almeyda entre dos y seis encuentros oficiales.