Nigeria agrava el problema del Sevilla con la convocatoria definitiva de Ejuke y Akor Adams para la Copa de África

Ejuke y Akor Adams han entrado en la lista de 28 para la Copa de África y aumentan la alarmante escasez de efectivos para Almeyda, que podría perderlos hasta cinco partidos

El Sevilla se encuentra en una situación que cualquier ausencia provoca un drama por los numerosos problemas físicos que lastran al equipo y provocarán que acabe el año muy mermado y con alineaciones cogidas por alfileres.

Por ello, la convocatoria definitiva de Nigeria para la Copa de África, con 28 jugadores y publicada esta misma noche, tras una prelista con 55 componentes, supone un duro golpe para los nervionenses, pues, aunque era probable que se produjera el pleno, había esperanzas de que el seleccionador Éric Chelle no se llevara a los dos sevillistas para el campeonato africano.

Ejuke y Akor Adams, citados con Nigeria

Finalmente, tanto Ejuke como Akor Adams han entrado en la lista definitiva de las Súper Águilas para la cita que se disputará en Marruecos desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero, si bien todavía deberá hacer dos descartes más. Con el delantero cabía pocas dudas por sus últimas actuaciones con el combinado de su país, pero no se descartaba que el extremo se quedara finalmente fuera y por ende se mantuviera a disposición de Almeyda.

No ha sido así, y el partido del domingo contra el Oviedo será el último de ambos con el Sevilla en el presente año antes de concentrarse el lunes con su combinado. Su ausencia, en el peor de los casos, se podría prolongar durante más de un mes si Nigeria, siempre entre los aspirantes, llega lejos en la competición. De esta manera, se podrían perder hasta cinco partidos, uno de la Copa del Rey, ante el Alavés, y cuatro en Liga, contra Real Madrid, Levante, Celta y Elche.

Los nigerianos del Sevilla se pueden perder de dos a cinco partidos

Si Nigeria naufragara y cayera en la fase de grupos, el daño sería mucho menor, pues estarían en Sevilla en los albores de enero y solo causarían baja contra Alavés y Real Madrid, aunque todo apunta a que, como mínimo, la selección nigeriana superará la primera ronda.

Al menos, ambos podrán jugar contra el Oviedo, lo que es fundamental con Akor Adams, pues es el único ariete disponible contra los carballones por la sanción de dos partidos a Isaac Romero. Así, tendrá la oportunidad de reivindicarse antes de marcharse después de verse obligado a cerrar sus cuentas de redes sociales por las burlas y los insultos. El ariete ha sido importante en los últimos choques con su combinado y, si mantiene ese nivel en la Copa de África, regresará con la moral alta y también revalorizado, asunto nada baladí por la necesidad nervionense de hacer caja.