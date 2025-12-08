Akor Adams mantiene la fe... pero no en su afición: se 'blinda' contra insultos y mofas

El delantero nigeriano, que podría disputar el domingo su último partido antes de marcharse a la Copa de África, elimina los comentarios de su última publicación en Instagram

Las ganas de reivindicarse de Akor Adams chocan por ahora con su rendimiento, con un dato muy rimbombante que ayuda a considerarlo deficiente: ha caído ya 22 veces en fuera de juego, con tres goles anulados por esa razón, más que ningún otro jugador de las cinco grandes Ligas europeas. Con Isaac Romero sancionado, siendo baja también el lebrijano el próximo domingo ante el Real Oviedo, la del nigeriano se antoja la única 'bala' natural de Matías Almeyda, quien, encima, lo echará de menos hasta que se reabra la ventana de transferencias mientras pueda venir algún refuerzo arriba, pues, si se cumplen los pronósticos, el lunes que viene debe marcharse concentrado con Nigeria para preparar su participación en la Copa de África. Por ahora, su bagaje es corto: dos tantos y dos asistencias en 14 partidos oficiales.

Con todo, el de Kogi State sigue creyendo en sí mismo y anima a los sevillistas a hacer lo mismo. "Keep believing", apuntaba en su perfil de Instagram con varias imágenes suyas en Mestalla, donde quedó otras tres veces en posición ilegal (no valió, por tanto, su mano a mano con Julen Agirrezabala), disparó una sola vez (muy alto, de zurda) y no a portería, entrando apenas 22 veces en contacto con el balón y errando el único regate que intentó, con ocho pérdidas de balón y un solo duelo ganado de los once intentados. Quizás por esto, estaba recibiendo mucho 'hate' en redes sociales, lo que ha hecho que Akor Adams elimine los comentarios (no así otras formas de 'feedback' como el botón de 'me gusta') de su última publicación en Instagram para centrarse en su trabajo y no despistarse con posibles insultos y mofas, que ya le hicieron pasarlo mal en Montepellier.

Como Ejuke, pendiente de Éric Chelle

El pasado 2 de diciembre, el seleccionador nacional de Nigeria ofrecía una prelista de 54 jugadores para la inminente Copa Africana de Naciones en la que están incluidos tanto Akor Adams como Chidera Ejuke. Aunque hay nada más y nada menos que 24 atacantes, ambos aspiran a quedarse tras el corte final de Éric Chelle, que tiene como máximo hasta el próximo jueves 11-D para nominar a los 26 integrantes definitivos de un equipo que competirá entre el 21 de diciembre y el 18 de enero en Marruecos por el título continental en la última edición invernal, pues la edición de 2027 se jugará en verano, como las otras grandes citas. De momento, lo último que se ha anunciado es un amistoso en El Cairo contra Egipto el próximo 16-D para preparar el desembarco en tierras magrebíes.