La Copa del Rey amenaza con El Gran Derbi, en el tercer aniversario duelo del 'palo' y pocos días después del Sevilla 0-2 Betis

Este martes, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sortean los dieiseisavos de final de la Copa del Rey con un equipo de Segunda RFEF, cinco de Primera RFEF, nueve de LaLiga Hypermotion y 13 de LaLiga EA Sports (entre ellos Real Betis y Sevilla FC)

La semana ha comenzado con un día festivo, este lunes 8 de diciembre, pero promete ser bastante intensa en lo sucesivo. Aún coleando el polémico penalti señalado por manos de Marc Bartra en el 3-5 del Real Betis ante el FC Barcelona, el sabado, este domingo el Sevilla FC dejó escapar dos puntos en el tiempo añadido de su visita liguera al Valencia CF. Además, el jueves los verdiblancos juegan ante el GNK Dinamo de Zagreb un nuevo compromiso en la UEFA Europa League y el domingo los nervionenses reciben al Real Oviedo en la jornada 16 de LaLiga EA Sports que se cerrará en Vallecas con un Rayo - Betis.

El sorteo de Copa del Rey podría deparar este martes la reedición de 'el derbi del palo'

No es poca cosa lo relatado; pero es que, además, entre medias de todo ello este martes se celebrará el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que, atención, podría deparar un duelo en enero entre Real Betis y Sevilla FC cuando apenas han pasado dos semanas de El Gran Derbi liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-2) y justo cuando se van a cumplir tres años del tristemente conocido como 'derbi del palo', que precisamente fue un duelo copero, en los octavos de final de la edición de 2022. Para mayor morbo, Joan Jordán -agredido aquel día- justo acaba de volver a jugar sus dos primeros partidos como blanquirrojo tras más de un año y medio.

Después de aquella victoria heliopolitana en el camino hacia su tercera copa, con el 0-2 en Nervión aún demasiado reciente por el lanzamientos de objetos que obligó a suspender 18 minutos el encuentro, con las recriminaciones de Manuel Pellegrini ante las mal entendidas declaraciones de Matías Almeyda sobre las supuestas provocaciones de Marc Bartra y Natan de Souza a la afición sevillista, con las punzantes palabras de Joaquín Caparrós en la previa... En el caso de que los bombos del Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) deparen un derbi extra en Copa del Rey, no les van a faltar alicientes a la previa.

Así será el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con Real Betis y Sevilla FC en los bombos

Lo más curioso del sorteo de los dieceisavos de final de la Copa del Rey que se celebrará a partir de las 13:00 horas de este martes, 9 de diciembre, en la sede de la RFEF reside en que las posibilidades de Real Betis y Sevilla FC pasan desde enfrentarse en un derbi o a algunos de los conjuntos de LaLiga EA Sports hasta salir emparajado con los valientes de Segunda RFEF o Primera RFEF pasando por la vía de mediarse a un conjunto de LaLiga Hypermotion.

Los encuentros de esta eliminatoria se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre -es decir, ya sin los jugadores africanos convocados para la Copa de África- a partido único en el estadio del equipo de menor categoría. En el caso de enfrentarse dos de la misma división, el que haya salido en la primera bola actuará como local. La principal novedad en los bombos es la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que serán para el Atlético Baleares (único de Segunda RFEF) y para tres de los cinco supervivientes de Primera RFEF: Ourense (garantizado al venir por Copa Federación), Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina o Real Murcia.

Los dos rivales restantes de la Categoría de Bronce serán para dos de los otros 13 conjuntos de Primera: Real Betis, Sevilla FC, RCD Mallorca, Deportivo Alavés, CA Osasuna, Getafe CF, Villarreal CF, Elche CF, Levante UD, Real Sociedad, Rayo Vallecano, RC Celta de Vigo y Valencia CF. Para los once restantes sólo hay nueve contricancantes de Segunda, lo que significa que dos escuadras de la máxima categoría deben enfrentarse entre sí. Los nueve 'segundas' son: SD Huesca, Real Sporting de Gijón, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Eibar, Albacete Balompié, RC Deportivo de La Coruña, Real Racing Club de Santander, Burgos CF y Granada CF.