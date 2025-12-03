La FIFA interviene y aclara cuándo deberán marcharse los jugadores convocados: buenas noticias para Sevilla y Betis

Por parte nervionense, están en la prelista de Nigeria Akor Adams y Ejuke; los heliopolitanos se podrían quedar seis semanas sin Amrabat, Abde y Bakambu

Los atacantes del Sevilla FC Akor Adams y Chidera Ejuke están en la prelista de 54 futbolistas, que sufrirá un último corte para quedarse en 26 elegidos, ofrecida por el seleccionador nigeriano, Éric Chelle, para la inminente Copa de África, que se celebrará en tierras marroquíes entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, y podría servir a las 'Súper Águilas' como revancha por quedarse fuera del Mundial de 2026. Por su parte, el Real Betis mandará a tres representantes a la magna cita del continente sureño, el ya confirmado Cédric Bakambu por la República Democrática del Congo y los seguros Sofyan Amrabat y Ez Abde con la anfitriona. En un principio, cuando el jueves de la semana que viene como máximo (11-D) se concreten las citaciones definitivas, todos ellos deberían despedirse este fin de semana de sus equipos, pues la Confederación Africana de Fútbol estableció el lunes 8-D como fecha para iniciar las concentraciones de cada combinado nacional, como de costumbre dos semanas antes de los torneos, aunque las quejas de muchas federaciones europeas han surtido efecto.

Toma parte la FIFA, que se ofrece como mediadora, además

En un comunicado difundido este mismo miércoles, la FIFA lo aclara todo, tomando como referencia la anterior competición que afectó de forma parecida y a nivel global, el Mundial de Qatar: "Después de las productivas consultas que ha mantenido la FIFA con los principales grupos de interés, gracias a la solidaridad que ha demostrado la CAF con el objetivo de reducir las repercusiones que esta medida podría tener en las diferentes partes interesadas, el Bureau del Consejo ha adoptado una decisión relativa a la cesión obligatoria de jugadores para la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025, que se celebrará en Marruecos del próximo 21 de diciembre al 18 de enero de 2026. En consonancia con el mismo principio utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2022, el periodo de cesión se reducirá en siete días y empezará el lunes 15 de diciembre de 2025. Además, se ha decidido instar a las federaciones miembro participantes en la CAN 2025 y a los clubes que cedan jugadores durante el periodo de cesión para la disputa de las competiciones continentales a que mantengan conversaciones bilaterales en buena fe para encontrar soluciones apropiadas caso por caso. Cuando, tras éstas, siga estando en disputa la cesión de jugadores, la FIFA mediará entre ambas partes en litigio y aplicará directrices que contemplen las circunstancias de cada caso, incluidos factores relacionados con la programación de los partidos de las competiciones afectadas, el lugar de celebración de estas, las participaciones anteriores y planeadas de los jugadores en los partidos en cuestión y cualquier otro factor pertinente".

Negociaciones en uno de los barrios y partidos que podrían perderse unos y otros definitivamente

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Real Betis está negociando con la federación marroquí, con la que hay excelentes relaciones tras las conversaciones recientes para compartir datos médicos de Ez Abde y Sofyan Amrabat (liberados en anteriores concentraciones de sobreesfuerzos y viajes tardíos), para que sus dos titulares puedan jugar el mismo lunes 15 de diciembre ante el Rayo Vallecano en tierras madrileñas, marchándose esa misma noche si fuera posible en jet privado o el martes 16 por la mañana a la cercana Rabat. No ha hecho falta en el caso del Sevilla FC, que recibe al Real Oviedo el domingo 14-D y podrá tener, al menos, un delantero nato, puesto que Isaac Romero, en el peor de los casos, terminaría de cumplir ese fin de semana su segundo partido de sanción.

Si prosperan las gestiones verdiblancas, aunque Cédric Bakambu no estuviera en Vallecas, el trío de citados podría estar (lesiones aparte) contra FC Barcelona, Dinamo de Zagreb (en Europa League) y el citado duelo con los franjirrojos, al tiempo que se perdería sin discusión el choque liguero contra el Getafe CF y unos hipotéticos dieciseisavos de la Copa del Rey. Siendo Marruecos la anfitriona, posiblemente llegue a las instancias finales, por lo que Ez Abde y Sofyan Amrabat tampoco llegarían a los duelos contra Real Madrid, Real Oviedo y puede que hasta Villarreal CF (si son finalistas), aparte de los posibles octavos del torneo del K.O. En el caso blanquirrojo, estaría descartada la visita al Santiago Bernabéu y la siguiente ronda copera; en el aire, los duelos ante Levante UD, RC Celta de Vigo y Elche CF, más otra eliminatoria copera.