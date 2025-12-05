Problema de envergadura para Almeyda en el Sevilla con dos soluciones arriesgadas

A la espera del parte médico, la lesión de Juanlu rompe los planes del técnico para el carril zurdo contra el Valencia ante la presumible ausencia de Suazo, pues Carmona tendrá que volver a la derecha y las opciones para la siniestra quedan reducidas drásticamente

Almeyda se enfrenta a un nuevo contratiempo prácticamente después de cada partido que le obliga a recomponer sus planes y no le permite básicamente nunca brindarle continuidad a un once por las lesiones o las sanciones.

No en vano, ayer volvió a recibir un nuevo golpe con las molestias sufrida por Juanlu Sánchez, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 34' sustituido por Carmona. A falta de conocer el parte médico una vez que se someta a las pruebas médicas pertinentes, se perderá salvo sorpresa el partido del domingo contra el Valencia, lo que supone un problema serio para Almeyda por la falta de efectivos atrás.

Almeyda sufre numerosas bajas en defensa

Y es que el Pelado, por las bajas de Marcao, Nianzou y Suazo, más la probable del quinteño, solo dispone para la retaguardia de Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Ramón Martínez, Fabio Cardoso y Andrés Castrín, y, al margen del visueño y el pamplonica ninguno convence en demasía al argentino.

La ausencia de Suazo, que todavía no se ha entrenado con sus compañeros esta semana, obligó al entrenador a situar a Carmona en la izquierda en el derbi, pero la lesión de Juanlu, titular en la derecha contra el Betis, elimina esta posibilidad de la ecuación. El zaguero de El Viso tendrá que regresar a su demarcación natural, por lo que quedará un vacío en el carril zurdo para el que Almeyda debe encontrar una solución lo más fiable posible.

Solo dos opciones para la izquierda: Oso o reconversión

En este contexto, no le queda otra que decantarse entre dos opciones arriesgadas, ya que en verano no se fichó competencia para Suazo tras la marcha al Elche de Adrià Pedrosa. La única alternativa natural para el chileno se encuentra en el filial y responde al nombre de Oso, que ayer, contra el Extremadura, fue el elegido para la siniestra y que cumplió con creces en el triunfo sevillista en su debut como titular.

No obstante, el de Torrevieja no se ha estrenado todavía en la elite liguera, pues los tres choques disputados con el primer equipo han sido en Copa, debutando en la 23/24 con el Astorga y participando en los dos de esta edición, pues también tuvo minutos (14) contra el Toledo.

Kike Salas, como posible vía por su experiencia en la posición

La otra vía es recurrir a nueva reconversión en la que podría partir con cierta ventaja Kike Salas por su experiencia en esta posición; también podría desplazar a Azpilicueta, con capacidad para desempeñarse en los dos laterales, pero supondría prescindir de su hombre más fiable en el centro de la defensa.