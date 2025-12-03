El Sevilla confirma la nueva lesión de Marcao: gravedad y tiempo de baja

Sustituido al descanso en el derbi, el brasileño no se ha entrenado esta semana y el club ha informado que sufre un nuevo percance físico, esta vez óseo, y detalla los partidos que se pierde

La semana de trabajo tras la dolorosa derrota contra el Betis en el derbi ha arrancado de la peor forma posible con malas noticias en el capítulo de enfermería, lo que agrava la situación nervionense.

Así, en la sesión de ayer no recuperó a ninguno de los lesionados, caso de Januzaj, Nianzou, Rubén Vargas y Suazo, y Almeyda contó con cuatro ausencias más, pues no se ejercitaron con el grupo Marcao, Sow, Azpilicueta y Ejuke, la mayoría, en principio, por gestión de cargas, menos la del brasileño.

Marcao no se entrenó hoy y el club confirma su lesión

No en vano, el central fue relevado al descanso en el derbi y, tras el choque, Almeyda reveló que lo había cambiado antes de tiempo por molestias. Hoy tampoco ha saltado al césped en la sesión de esta mañana, la segunda de la semana, y el club ha confirmado por medio de sus canales oficiales que Marcao sufre una nueva lesión, en este caso ósea.

"Los servicios médicos del Sevilla FC informan de que el defensa brasileño Marcao sufre una sobrecarga ósea en el pie izquierdo. El zaguero tuvo que retirarse del partido del pasado domingo en el descanso por este motivo y queda pendiente de evolución", transmitió la entidad de Nervión, que no especificó públicamente el tiempo de baja, pero que sí lo filtró por vía interna.

Se pierde los dos próximos partidos

Así, está confirmado que Marcao se pierde la cita de mañana contra el Extremadura en Copa y también el choque liguero contra el Valencia del próximo domingo, partido de vital importancia para los nervionenses.