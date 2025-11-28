Marcao: "Tuve ofertas. Quiero triunfar en el Sevilla FC y hacer una gran historia aquí"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder charlar en exclusiva con Marcao, en una primera parte donde atiende a las cuestiones relacionadas con el club y un posible futuro en la entidad

El Sevilla FC ya se encuentra en las horas previas de uno de lo encuentros más importantes de la temporada, como es el derbi sevillano. A falta de grandes aspiraciones, el ganar al eterno rival es uno de los objetivos del año, debido a la carga emocional que ese partido implica para todos los aficionados. La previa ya comenzó hace unas semanas, aunque ahora se vive con una mayor carga debido a que ya se va acercando la hora del partido final. Para este tipo de partidos, suele ser importante contar con piezas experimentadas, siendo una de ellas Marcao.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de tener en exclusiva al central brasileño, que nos ha contado, en esta primera parte, cómo está siendo su etapa en el Sevilla FC, las ofertas de este verano y un posible futuro en rojiblanco.

- ¿Cómo define su paso por el Sevilla FC?

Intenso, muy intenso. Es poco tiempo, que tres años, para mí es poco, pero muy intenso, he vivido de todo. Momentos muy malos, momentos gloriosos... Diría que las palabras que voy a decir son intensidad. Intensidad para defender, intensidad para atacar...

- ¿Cómo ha sido convivir con las críticas?

Las críticas, para mí, es normal. Desde cuando empecé a jugar fútbol, siempre conviví con las críticas, porque me acuerdo del primer partido profesional con 17 años en Brasil con una afición exigente. Siempre conviví con eso, para mí era normal. Claro que a veces algunas personas se pasan, pero suelo estar tranquilo. En los momentos difíciles, estoy con mi familia. Lo que está en mi control estoy al 100%, y lo que no está, no puedo hacer nada.

- ¿Es el Sevilla FC el club más importante de su carrera?

Sí. El club más importante, el club que me ha hecho un gran jugador. Bueno, hasta ahora, el trofeo más importante de mi carrera es en el Sevilla FC. En los momentos que pasé en mi carrera, fue el club que siempre me dio todo el apoyo. Entonces, ahora es el club más importante de mi carrera.

- Además, ahora lleva el brazalete de capitán. No hay mayor orgullo, ¿no?

Me siento muy orgulloso de estar con el brazalete. Ha tenido grandísimos jugadores que han sido capitán de este club y, para mí, muy orgulloso de poder llevarlo.

- Cuando ha tenido ofertas, ¿esa idea de triunfar en el Sevilla FC ha sido la clave de sus pensamientos?

No solo este verano, antes también he tenido clubes, he tenido ofertas, pero en mi cabeza siempre estaba aquí, siempre estaba en Sevilla, porque quiero triunfar aquí en Sevilla y hacer una gran historia aquí.

- Si Marcao tuviese una máquina de tiempo y pudiese volver antes de fichar el Sevilla, ¿lo repetiría?

Sí, lo repetiría. Porque cuando me llama Monchi, no lo pienso. Me pregunto si quería venir a Sevilla. No hablé con mi mujer, no hablé con mi padre, nada. Porque en Galatasaray estaba conmigo Mariano, y siempre me decía que era un club top, que era un club que siempre, cuando iba a Europa, peleaba con todos los grandes. Y después de que Fernando viniera a Sevilla, empecé a mirar los partidos. Entonces Monchi me llama y decimos, voy. Y aquí estoy.