Dura resaca para el Sevilla con ocho ausencias en el regreso al trabajo

El Sevilla regreso hoy al trabajo tras caer en el derbi y Almeyda no recibió ninguna buena noticia, al contrario, pues no recuperó a ningún lesionado y no tuvo a su disposición a cuatro futbolistas más

El Sevilla ha regresado hoy al trabajo después de sufrir una dolorosa derrota en el derbi de cara a preparar el choque copero del jueves contra el Extremadura, cita en la que están completamente prohibidos los sustos.

Como no podía ser otra forma, los futbolistas saltaron al césped con el 'rictus serio' tras fallarle a la afición en el choque contra el eterno rival, al igual que Matías Almeyda, que tampoco recibió ninguna alegría en la sesión de hoy en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Almeyda no ha recuperado a ninguno de los lesionados en el Sevilla

No en vano, en el primer día de trabajo tras el duelo cainita, el entrenador nervionense no ha recuperado a ninguno de los futbolistas tocados que se perdieron la visita verdiblanca, por lo que igualmente, salvo sorpresa, tampoco estarán disponibles para la Copa.

De esa forma, no trabajaron con el resto del grupo los lesionados Nianzou, Rubén Vargas, Suazo y Januzaj, lo que preocupa al técnico argentino sobre todo de cara al duelo del domingo en Mestalla contra el Valencia, donde habrá mucho en juego y los nervionenses necesitan regresar con rédito tras sufrir cinco derrotas en los últimos seis partidos.

Cuatro ausencias más en el entrenamiento sevillista

Estos cuatro efectivos no han sido los únicos que no se han integrado en la dinámica de grupo en la mañana de hoy, pues tampoco han pisado césped Marcao, Sow, Azpilicueta y Ejuke. Cabe recordar que Almeyda confirmó tras el partido que el cambio al descanso de Marcao en favor de Kike Salas fue por molestias del brasileño, si bien el club no se ha pronunciado al respecto y no se conoce si se trata de algo de alcance o simplemente un malestar durante el duelo cainita.

En el caso de Azpilicueta cabe recordar que se acaba de recuperar una lesión y disputó el partido completo, por lo que, posiblemente, se tratará de gestión de cargas, al igual que Sow. Ejuke fue sustituido por Miguel Sierra, pero no consta que fuera por problemas físicos.

Almeyda llama a Nico Guillén y Alexis lo mima

Para suplir estas bajas en la jornada de trabajo, Almeyda ha recurrido al filial y ha sumado a la dinámica de grupo a Nico Guillén, de 17 años y autor del gol en la victoria redentora del Sevilla Atlético el pasado fin de semana, y a Pablo Rivera. Alexis Sánchez ha estado muy pendiente del primero, una de las grandes promesas sevillistas.

El preparador sevillista dispone de dos días para recuperar anímicamente al equipo de cara a la Copa y dos más después para la trascendental visita a Mestalla, ya que otra derrota dejaría a los nervionenses e, incluso, al entrenador muy tocados.