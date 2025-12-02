Akor Adams y Ejuke, en la prelista de Nigeria para la Copa de África

Los atacantes nervionenses, así como el ex blanquirrojo Iheanacho, han sido incluidos por el seleccionador de las 'Súper Águilas' entre los 54 futbolistas de los que saldrá de aquí al 11-D la nómina definitiva de 26

Los nervionenses Akor Adams y Chidera Ejuke, al igual que el ex blanquirrojo Kelechi Iheanacho (ahora en el Celtic de Glasgow), han sido incluidos por Éric Chelle en la prelista de 54 futbolistas (que podía ser hasta de 55) de la que saldrán los 26 elegidos para representar a Nigeria en la próxima Copa Africana de Naciones, que se disputará en tierras marroquíes entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. El último corte deberá producirse, como máximo, el próximo jueves 11-D, aunque para entonces ya se habrá iniciado la concentración de las 'Súper Águilas' con vistas a la magna cita continental, que ya no serán a mitad de una campaña regular, pues desde 2027 tendrá lugar cada dos años y en verano.

Las normas de la competición establecen que ésta es la última semana en la que los clubes de origen de los convocados podrán retenerlos, así que, de confirmarse que el delantero y el extremo pasan la criba final, se despedirán del año en clave sevillista este jueves en la Copa del Rey ante el CD Extremadura 1924 y/o el domingo en Mestalla contra el Valencia, perdiéndose, al menos, los choques ligueros frente a Real Oviedo (14-D) y Real Madrid (20-D), así como unos hipotéticos dieciseisavos y octavos de final del torneo del K.O. Dependiendo de hasta dónde llegar los blanquiverdes, encuadrados en el Grupo C junto a Túnez, Uganda y Tanzania, el ex del Montpellier y el otrora del CSKA de Moscú podrían faltar igualmente contra Levante UD, RC Celta de Vigo y Elche CF en el arranque del año próximo.

Llamados a una revancha en el mismo lugar

Akor Adams ha estado en las dos últimas citaciones de Éric Chelle, las de su exitoso debut con la absoluta de Nigeria, mientras que Chidera Ejuke volvió más de un año después a ser llamado y jugó casi cuatro más tarde que aquel duelo ante Guinea-Bissau en enero de 2022. El ariete disputó los dos últimos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, así como las semifinales y la final del 'play off' africano para la repesca interconfederaciones, dos choques en los que reaparecía su compañero, y aspiran a dejar atrás a otros atacantes (ha convocado por ahora a 24).

Ambos vivieron la eliminación a manos de la República Democrática del Congo del bético Cédric Bakambu, quedándose sin esa última bala para estar el año que viene en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, con una curiosa denuncia de su seleccionador, Éric Chelle, que denunció haber sido víctima de vudú. Ahora, podrían comandar la revancha en el mismo país que acogió esas dos eliminatorias definitivas, aunque las 'Súper Águilas' disputarán sus encuentros en la vecina Fez. El otro estadio asignado a su grupo está en Rabat, pero no es el de peor recuerdo para los nigerianos, el Stade Prince Heritier Moulay Hassan, sino el Olímpico de la capital marroquí, vecino del Prince Moulay Abdellah, dedicado al tío del actual monarca, Mohamed VI.