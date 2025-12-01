La última oportunidad para Amrabat, Abde y Bakambu antes de la Copa de África

El delantero se despedirá en Copa y/o ante el Barça, como el extremo, antes de marcharse con la República Democrática del Congo y Marruecos, respectivamente, a la magna cita de su continente; el pivote, en el mejor de los casos, reservado para este sábado

No había ninguna duda, pero la Federación Congoleña de Fútbol ha hecho público este lunes que Cédric Bakambu será uno de los 26 convocados para la fase final de la Copa de África, que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Aún es más inviable, aunque resta la oficialidad, que se queden fuera de la anfitriona Ez Abde y Sofyan Amrabat, estando todos ante su última semana del año con posibilidad de jugar un partido con el Real Betis. En el caso del artillero de Yvry-sur-Seine, probablemente salte de inicio este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de Valencia frente al Torrent CF en la Copa del Rey, cuando deben descansar sus compañeros, especialmente un pivote que, con una fuerte contusión en la tibia, no llegó finalmente a estar disponible para El Gran Derbi.

Con el de Huizen se la jurarán en La Cartuja a una sola carta para el próximo sábado 6 de diciembre en casa frente al Barça, cita para la que sigue siendo seria duda y en la que, si no hay contingencias de última hora, volverá a partir desde el inicio el de Beni Melal. Los tres se marcharán el domingo para iniciar sus respectivas concentraciones de dos semanas antes del torneo continental. La República Democrática del Congo, encuadrada en el Grupo D junto a Senegal, Benín y Botsuana, se preparará aquí mismo en España, jugando sendos amistosos (uno en Portugal ante Angola o Zambia el sábado 13 de diciembre, más otro frente a Costa de Marfil el 17 o 18-D). Por su parte, Marruecos tiene previsto asentarse en Rabat, su sede principal en un Grupo A que comparte con Malí, Zambia y Comoras.

Dependiendo de hasta dónde lleguen, podrían perderse cinco partidos de LaLiga, uno de Europa League y dos rondas de la Copa del Rey. Son seguras sus ausencias en los choques del torneo de la regularidad ante Rayo Vallecano (15-D) y Getafe CF (21-D), así como en la visita a Zagreb del jueves 11 de diciembre. Pero también probables contra Real Madrid (4-E), pues los octavos de final de la Copa de África serán del 3 al 5 de enero. Según vaya a los 'Leopardos' y los anfitriones, no estarían contra Real Oviedo (10-11 de enero) y Villarreal CF (17-18 del mes próximo). De eliminar este miércoles al Torrent CF, está en el aire su presencia en los dieciseisavos de la Copa del Rey (16-18 de diciembre) y en unos hipotéticos octavos, previstos del 13 al 15-E.

La última faena a mitad de curso para los europeos

La próxima será la última Copa Africana de Naciones en mitad de una temporada, evitando, así, las molestias, sobre todo, a los clubes europeos, entre ellos el Sevilla FC (que verá marcharse a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke casi con toda seguridad) y el Real Betis (que perderá a sus dos 'leones del Atlas', Sofyan Amrabat y Ez Abde, así como al congoleño Cédric Bakambu). De esta forma, la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y la FIFA han pactado ya su reubicación en verano, como los otros grandes torneos, tales como el Mundial, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos o la Copa América. Según las primeras filtraciones, la primera con nueva fecha tendrá lugar entre el 19 de junio y el 18 de julio de 2027 en la zona este del continente negro, con Kenia, Tanzania y Uganda como anfitrionas y organizadoras. Una gran noticia: se acabaron las fugas inoportunas en el ecuador de una campaña.