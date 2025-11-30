Pellegrini recibe la peor noticia con Amrabat, que se pierde el derbi

El internacional marroquí, finalmente, no se ha recuperado a tiempo de sus molestias tras el golpe recibido con Isco y será una nueva baja para Pellergrini

Pellegrini y el beticismo estaban muy pendientes del estado físico de Amrabat, pues había esperanzas de que no se sumara a las notables bajas que ya sufre el Betis para el derbi.

Así, todo dependía de que se probara horas del encuentro para ver si se encontraba en condiciones para entrar en la lista de convocados, pero finalmente se ha producido el peor de los escenarios y el internacional marroquí se perderá la cita de hoy al no superar la prueba y resentirse de las molestias por la contusión que sufrió en el partido contra el Utrecht al chocarse con Isco y terminar los dos lesionados.

El medio se ve obligado a parar y causará baja en el duelo cainita después de que el propio Pellegrini no lo descartara en la rueda de prensa de ayer, dejándolo todo pendiente de lo que ocurriera en el día de hoy. "No está cien por cien descartado y mañana veremos si está según el parte médico", señaló Pellegrini, que finalmente no está disponible.

Pellegrini ha perdido a cuatro puntales para el derbi

De esto modo, Amrabat no entró en la lista definitiva y obligó a Pellegrini a buscar soluciones de urgencias para paliar el vacío que deja. Por ende, los verdiblancos han afrontado el derbi con un total de seis ausencias, la mayoría de ellas vitales en su esquema, especialmente las de Isco, Antony, lo Celso y Amrabat, sus puntales.