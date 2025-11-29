Pellegrini explica el alcance de las lesiones de Isco y Lo Celso, y sorprende con Amrabat para el Sevilla - Betis

El técnico chileno confirmó las ausencias de Isco y Lo Celso para el domingo y no descarta al internacional marroquí, a la par que respondió a las críticas por el once empleado contra el Utrecht

A poco más de 24 horas el derbi, Manuel Pellegrini atendió los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que repasó el estado físico de los puntales que se encuentran tocados, confirmó los que se pierden el derbi seguro y no descartó la presencia de Amrabat tras el golpe sufrido con Isco ante el Utrecht. pero sí la de Pau López.

"Pau López está recién comenzando a entrenar, no está todavía en condiciones de estar citado para un partido oficial, pero va por buen camino, ya no tiene mayor problema", apuntó el chileno, que puso plazos para la vuelta de la estrella costasoleña: "Isco tiene que esperar que cicatrice la herida, son seguramente un par de semanas, 10 días, no sé cuánto puede durar eso exactamente".

Descarta a Lo Celso pero deja en el aire a Amrabat

También se refirió el Ingeniero a la situación de Lo Celso, descartado para visitar al Sevilla. "Giovani Lo Celso sigue evolucionando, es un problema muscular. Vamos a ver si ya para la próxima semana puede estar", explicó Pellegrini, que, por último, dejó en el aire la presencia de Amrabat: "Sofyan está en tratamiento médico, vamos a ver cómo evoluciona en estas horas. Cien por cien descartado no está, así que vamos a esperar el informe médico".

Además, Pellegrini fue cuestionado de si las bajas tan importantes, a las que se suma la del sancionado Antony, cambian su plan de juego. "Creo que tenemos un equipo que mañana debe jugar un muy buen partido. No importa quién juegue, tenemos un equipo con 25 jugadores y ellos deben ser capaces de derrotar a nuestro rival máximo. Realmente, el plan futbolístico no cambia mucho. Nosotros tenemos una mecánica de juego que intentamos implantarla ante todos los rivales. A esa mecánica de juego, independiente de los nombres, sí le damos ciertas variables de acuerdo a la característica que tiene el rival".

Pellegrini asegura que repetiría el once ante el Utrecht

"Lo he dicho muchas veces, los jugadores que están en condiciones son los encargados de sacar el partido adelante. Los que no pueden, por distintas ocasiones, lo he dicho muchas veces, hay un plantel y es el momento, cuando hay jugadores tan importantes afuera, del resto responder de acuerdo a lo que uno espera, por algo conforman el plantel del Betis", apuntó Pelegrini, que respondió a las críticas vertidas contra él por alinear prácticamente el once de gala contra el Utrecht.

"La presión y la gestión está dentro de la profesión. Yo creo que nadie puede estar 100% convencido de lo que uno hace, es lo único correcto. Si uno cree que hay que hacerlo de otra manera, todas las críticas son aceptadas con buena voluntad. Si me pregunta a mí qué equipo haría otra vez contra el Utrecht, volvería a poner el mismo equipo, señaló con rotundidad el míster verdiblanco.