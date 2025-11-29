Cuatro bajas confirmadas en el Sevilla en la fiesta del Sánchez-Pizjuán para preparar el derbi

El sevillismo respondió en mesa en la jornada de puertas abiertas para mandar energía al equipo de cara al derbi en un entrenamiento que confirmó que Almeyda pierde a cuatro futbolistas

A poco más de 24 horas para que arranque el derbi, el Ramón Sánchez-Pizjuán se preparó para la gran cita con una fiesta en la mañana de hoy con un entrenamiento multitudinario para caldear los ánimos y transmitir al equipo energía, ilusión y un mensaje claro de apoyo para llevarlos en volandas contra el Betis.

De este modo, el Sevilla vivió una mañana muy pasional con el entrenamiento a puerta abierta en la Bombonera de Nervión este mediodía, pues acudieron numerosos aficionados y se vivió un ambiente festivo y de comunión que sirve para alentar a los futbolistas, que, en varios casos, nunca habían vivido algo similar y quedaron impactados por la locura que se vivió en las gradas y sobre el césped.

Gran asistencia de sevillistas en las puertas abiertas: más de 13.000

No en vano, tal y como comunicó oficialmente el club, la asistencia ha superado los 10.000 aficionados con un total de 13.427 espectadores, que llenaron la grada baja de Preferencia y también poblaron buena parte del Gol Norte, por lo que la iniciativa ha sido un completo éxito. Así, los cánticos no dejaron de soñar y los futbolistas miraban una y otra a la grada mientras seguían las instrucciones de Guido Bonini y Matías Almeyda.

Así, antes de comenzar el entrenamiento, los futbolistas se dirigieron a las gradas para dar las gracias por estar con el equipo en la mañana de hoy, a lo que respondió la afición con más cánticos.

Cuatro bajas confirmadas en el Sevilla

Esta gran fiesta solo se vio ensombrecida por la confirmación de las cuatro bajas para el derbi del domingo, pues el técnico no se llevó la alegría de recuperar a ningún futbolista más para recibir al Betis pese a que Nianzou había reaparecido a finales de semana.

De este modo, no se entrenaron con el resto de compañeros Rubén Vargas, Nianzou, Januzaj y Gabriel Suazo, por lo que no están disponibles para entrar en la convocatoria, lo que, sin duda, es muy mala noticia para Matías Almeyda al tratarse de efectivos fundamentales, sobre todo en el caso del suizo y del chileno.

Sin embargo, en el capítulo de buenas noticias, tanto Isaac Romero como Azpilicueta completaron la sesión, y ambos llegaran a tiempo. En el caso del lebrijano estaba claro, pero en el del navarro, no, y su presencia sobre el césped en la jornada de puertas abiertas despeja dudas y permite al 'Pelado' disponer de un futbolista vital en sus planes para reforzar una zaga debilitada sin su aportación.