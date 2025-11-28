Pellegrini, feliz por su renovación con el Betis, ambicioso: "Vamos con la ilusión de poder seguir haciendo crecer al Betis"

El entrenador del equipo verdiblanco, que ha llegado a un acuerdo para seguir hasta el 30 de junio de 2027, está contento por haber firmado su continuidad y asegura que sigue teniendo mucha ilusión en seguir haciendo crecer al Real Betis

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se ha mostrado muy contento por haber llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el equipo verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027. El chileno, lejos de relajarse, ha mandado un mensaje de ambición en los medios oficiales del club, asegurando que está ilusionado con poder hacer crecer más, en el plano deportivo, al Real Betis.

Manuel Pellegrini se ha mostrado feliz por renovar con el Real Betis. "Muy contento. Han sido cinco años espectaculares. No solamente por lo que se ha logrado deportivamente, también por todo el apoyo que hemos sentido siempre de la hinchada. Creo que se ha hecho un trabajo importante en conjunto, a partir de aquí, el cuerpo técnico, los jugadores, el hincha. Para poner al Betis en el lugar que tiene que estar una institución tan grande y con tanto apoyo de sus hinchas. Así que era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho de haber podido llegar a un acuerdo".

El técnico ha desvelado que siempre fue su prioridad quedarse en el Real Betis y no marcharse a la selección de Chile. "Porque yo creo que cuando uno está en un club tanto tiempo, como se ha logrado estar aquí en el Betis, lógicamente la prioridad la tiene que tener el club. Siempre he dicho también que para mí es importante intentar terminar mi carrera, poder dirigir a la Selección, poder dirigir a un Mundial, poder dirigir a una Copa América. Y ya veremos en el futuro si esa posibilidad se da o no se da. Pero siempre dije que la prioridad la tenía el Betis, porque es el club donde estoy. Como digo, he tenido un recibimiento espectacular estas seis temporadas".

Manuel Pellegrini ha afirmado que su sintonía con la dirigencia del Real Betis es total y es por ello que la ilusión de hacer crecer al club está intacta. "Sí, totalmente. Yo creo que desde que empezamos no hemos tenido problemas. Siempre pueden haber algún tipo de diferencias en distintas circunstancias, pero yo he sentido siempre el apoyo de ellos y también la intención de renovar el contrato. Así que creo que vamos por el camino correcto y siempre con la ambición y con la ilusión de poder seguir haciendo crecer al Betis".

Manuel Pellegrini, optimista del cara al derbi que el Real Betis juega contra el Sevilla FC

Por otro lado, Manuel Pellegrini se ha mostrado muy optimista de cara al derbi contra el Sevilla FC, en el que el Real Betis ha sufrido las bajas de Isco y Amrabat a última hora. "Creo que ante la tranquilidad hemos tratado siempre de reflejarlo. Nunca hemos hablado de jugadores que no han podido estar en partidos importantes. Y hemos tenido muchísimas lesiones durante toda esta temporada y el equipo ha sabido salir adelante. Sin lugar a dudas que no estar o no contar con dos jugadores tan importantes como son Isco y Sofyan Amrabat, sumado a la lesión de Gio Celso, de Héctor Bellerín y de Pau López. Son jugadores importantes, pero también lo he dicho muchas veces, que hay un plantel que es el encargado de sacar los partidos adelante. Hemos tenido muchísimas otras ocasiones jugadores muy importantes afuera. Y yo voy a el plantel muy confiado de poder ir a buscar los tres puntos desde el primer minuto en este derbi que es tan importante para toda la ciudad y para toda la hinchada del Betis".

El entrenador del Real Betis ha mostrado su confianza en en el resto de jugadores para poder ganar el derbi sevillano. "Es lo que hemos tratado y yo creo que es lo que nos ha permitido ser competitivos en las tres competiciones que estamos jugando. Por suerte en este momento estamos bien clasificados en la Europa League, intentando clasificar los ocho primeros. Seguimos vigente en la Copa del Rey y seguimos en posiciones europeas en la clasificación de LaLiga. Eso se ha logrado con rotaciones, se ha logrado con un plantel involucrado, para que el que le toque tenga que responder. Y estoy seguro que lo vamos a ver exactamente igual este domingo".