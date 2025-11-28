El Betis hace oficial la renovación de Manuel Pellegrini

El equipo verdiblanco y el entrenador chileno, después de varios meses de negociación, ha llegado a un acuerdo para seguir unidos por una temporada más. De este modo, el técnico sumará siete temporadas al frente del proyecto verdiblanco que se muestra más estable que nunca

El Real Betis ha hecho oficial la renovación de Manuel Pellegrini quien seguirá siendo entrenador del equipo verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027. El club bético y el técnico chileno han llegado a un acuerdo después de meses de negociación en los que han limado las diferencias que les separaban. De este modo, Manuel Pellegrini sumará un total de siete temporadas al frente del Real Betis el cual está en uno de los momentos más estables, deportivamente hablando, de su historia.

El Real Betis ha cerrado así uno de los culebrones de los últimos meses y ponen fin así a todas las informaciones, especulaciones y rumores que situaban al chileno fuera del club verdiblanco, principalmente en la selección de Chile que busca entrenador después de haberse quedado fuera del Mundial 2026. El Real Betis consigue, por otro lado, que la renovación de Manuel Pellegrini siga siendo de año en año, no condicionándose de cara a un futuro.

En el aspecto económico, Real Betis y Manuel Pellegrini han acordado que el entrenador y su equipo técnico tengan un sueldo similar al que actualmente gana, pero pierde algunas variables por clasificarse para competición europea, quedándose sólo ese premio por obtener el billete para jugar la UEFA Champions League. Por otro lado, también se mantienen las bonificaciones económicas por ganar títulos, siendo la Copa del Rey y la UEFA Europa League a los que aspira a pelear el club verdiblanco en esta temporada.

De este modo, tanto el Real Betis como Manuel Pellegrini pueden afrontar el resto de las próximas dos temporadas con total tranquilidad y centrados en hacer el mejor papel posible en todos y cada uno de los torneos que disputa. Los objetivos marcados actualmente por la entidad de Heliópolis son terminar entre los seis primeros clasificados en LaLiga y pelear por intentar hacer un gran papel en los dos torneos coperos: UEFA Europa League y Copa del Rey.

Esta renovación del entrenador chileno supone un cimiento más dentro del proyecto deportivo que está construyendo el Real Betis quien recientemente, aprovechando el partido de LaLiga contra el Girona FC, anunció también la continuidad de Isco Alarcón hasta el 30 de junio de 2028.

El comunicado del Real Betis anunciando la renovación de Manuel Pellegrini

Aprovechando el apodo de El Ingeniero que tiene Manuel Pellegrini, el Real Betis ha hecho oficial la continuidad del chileno con un video a través de sus redes sociales.

'El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027.

Pellegrini llegó al cuadro verdiblanco en el verano de 2020. Desde su llegada, el Real Betis ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y ha sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la UEFA Conference League en el presente año.

Entre sus hitos, Manuel Pellegrini se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del equipo en Primera División y en Europa, además de poseer el récord de más victorias al frente del Real Betis'.