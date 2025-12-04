Isco da buenas noticias sobre su recuperación: "Vamos mejor"

La estrella bética se mostró optimista acerca de su recuperación en declaraciones a ESTADIO a la salida del entrenamiento de esta mañana

La mala suerte se cebó con Isco en su segundo partido tras su reaparición contra el Girona, pues partió de titular con el Utrecht y en una acción muy desgraciada y surrealista sufrió un duro golpe por parte de su propio compañero Amrabat, lo que provocó que ambos se perdieran el derbi, aunque el pronóstico con el marroquí siempre ha sido más optimista.

Tal fue el impacto, que la estrella verdiblanca sufrió una fuerte contusión, sin lesión ósea, y tuvo que recibir siete puntos de sutura en su tibia, lo que rápidamente se tradujo en un nuevo periodo de baja tras recuperarse de su grave lesión y en su ausencia en las siguientes citas tras la victoria europea. De este modo, se estimó que su recuperación precisaría de dos semanas, lo que dejó fuera del derbi y también de la lista copera, y obligará a Pellegrini a prescindir de él contra el Barcelona a tenor de lo apuntado por el técnico en la rueda de prensa previa a la visita al Torrent.

Pellegrini, tajante con Isco

"Isco no llega al Barça y Amrabat depende de la evolución, es una lesión distinta", expresó el martes el Ingeniero, que le espera para la semana siguiente, posiblemente contra el Rayo, después del enfrentamiento europeo ante el Dínamo de Zagreb, si bien todo dependerá de su evolución.

Lo cierto es que, al margen de las apreciaciones de Pellegrini, el centrocampista malagueño se muestra optimista y aportó noticias esperanzadoras en la mañana de hoy a la salida del entrenamiento matinal, que se llevó a cabo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Isco aclaró cómo marcha su recuperaci��n

De esa forma, Isco atendió al compañero de ESTADIO Deportivo Juan José Ponce y respondió brevemente a cómo marcha su recuperación y los plazos para su vuelta. "Vamos mejor", señaló el medio, breve parco en palabras, pero en todo momento con una sonrisa y que ya no respondió cuando a lo lejos se le cuestionó sobre la posibilidad de estar con el Barça, lo que, a priori, estaría descartado.

Antes de arrancar su coche, Isco tuvo un bonito detalle con una aficionada del Betis que quería hacerse una foto con él. Así, en vista de que ella no encontraba la forma de preparar el móvil, Isco le dijo que la hacía él, cogiendo el dispositivo para después posar y regalarle un recuerdo para siempre a la bética que le esperaba en la puerta de la ciudad deportiva. No solo es un crack dentro del campo...