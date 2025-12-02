Pellegrini aclara el estado físico de Isco, Amrabat y Lo Celso y es tajante con fichar en enero: "Una cosa es un refuerzo y otra un nombre nuevo"

En vísperas del duelo copero, el técnico chileno repasa los plazos para recuperar a los lesionados, impone un matiz en relación al mercado de enero y avisa de que sería un error relajarse contra el Torrent

En vísperas del partido copero de mañana contra el Torrent, Manuel Pellegrini ofreció la pertinente rueda de prensa y, al margen de referirse a la cita propiamente dicha contra el modesto equipo valenciano, ofreció detalles sobre el estado físico de los futbolistas lesionados que se perdieron el derbi y se pronunció sobre la posibilidad de fichar en enero.

En relación a la enfermería, el míster chileno fue más pesimista con Isco y Bellerín, un poco menos con Lo Celso y dejó en el aire la presencia de Amrabat de cara a la cita con el Barça. “Vamos a ver cómo evoluciona en estos días, estamos a martes. Isco no llega y Amrabat depende de la evolución, es una lesión distinta”, expresó el técnico verdiblanco, que, descarta completamente al rosarino y Bellerín para la Copa y prácticamente también para la jornada liguera, siendo más optimista con el centrocampista.

Descarta prácticamente a Lo Celso y Bellerín contra el Barcelona

“Tanto Gio Lo Celso como Bellerín tienen una lesión muscular. No sé si para este fin de semana podrán llegar, pero para la próxima al menos Gio podría estar en condiciones”, apuntó el Ingeniero, que también se refirió a las tres ausencias que tendrá por la Copa de África (Bakambu, Amrabat y Abde), sin atreverse a señalar cuándo podrá volver a contar con ellos.

“La fecha de vuelta exacta no la sé, antes de llegar a enero quedan cuatro partidos y van a estar participando. Una vez que lleguemos ya veremos, son bajas importantes, pero tenemos piezas para sustituirlos”, indicó Manuel Pellegrini, al que se le preguntó sobre la posibilidad de reforzar la plantilla en enero ahora que resta un mes para que se abra el mercado. El preparador heliopolitano respondió tajante con un matiz muy importante a la hora de asomarse a la ventana de transferencias.

Pellegrini, sobre fichar en el mercado de enero

"El plantel está respondiendo a la exigencia. Hay que diferenciar entre la capacidad de traer un refuerzo y traer un nombre nuevo”, puntualizó Pellegrini, que no cierra la puerta a fichajes, pero siempre y cuando suponga un paso adelante real para la plantilla y que se alegra de que el partido se juegue en el Ciutat de Valencia y, por ende, sobre césped natural.

"Más que tranquilizarme favorece a la competición. Jugar en pasto sintético es distinto y algo más complicado para los jugadores, mientras que hacerlo en pasto natural me gusta más para el equipo", indicó Pellegrini, que rechaza cualquier tipo de relajación ante el Torrent: "Hay que gestionar el partido del miércoles al igual que el de la Europa League. Es un error creer que el próximo partido es fácil como para centrarse en el siguiente".