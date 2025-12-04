La victoria del Real Madrid, los regresos de Raphinha y Pedri a un gran nivel y los resultados en la segunda ronda de la Copa del Rey… Así vienen las portadas

Jornada intersemanal de fútbol nacional donde el Real Madrid venció al Athletic en LaLiga, Raphinha y Pedri regresaron al Barça con un gran nivel tras sus lesiones consolidando al Barça como líder, y se jugaron partidos correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey con algunas sorpresas. Estos son algunos de los principales temas del día

Las portadas de este jueves 4 de diciembre de 2025 vienen marcadas por las competiciones nacionales disputadas entresemana. El Real Madrid venció al Athletic en la adelantada jornada 19 de LaLiga, pero se mantiene segundo tras la victoria del Barça el día anterior, liderada por unos extraordinarios Raphinha y Pedri. Además, llegamos al ecuador de la segunda ronda en la Copa del Rey, donde ya ha habido algunas sorpresas, como la eliminación del Girona a manos del Ourense. Estos son los principales temas de actualidad en la prensa nacional.

Por otro lado, de manera internacional, tenemos variedad de temas deportivos, desde portadas ocupadas por el rugby, disputa de derbis históricos o la disputa de su propia copa nacional de clubes.

La portada de ESTADIO Deportivo del jueves 4 de noviembre

La portada de ESTADIO Deportivo se centra hoy en la actualidad de los equipos sevillanos, a través de las eliminatorias de Real Betis y Sevilla en la Copa del Rey, además de tratar la solvente victoria del Real Madrid en San Mamés.

El Real Betis superó con solvencia la segunda ronda de la Copa del Rey al vencer 1-4 al Torrent CF. La gran figura de la noche fue Riquelme, quien firmó un triplete en su mejor actuación con la camiseta verdiblanca. Ángel Ortiz completó la goleada en los minutos finales, asegurando el pase a la siguiente eliminatoria.

Por su parte, el Sevilla FC se enfrenta al Extremadura también en el torneo nacional. Tras la derrota en el derbi, el equipo de Matías Almeyda es el claro favorito y está obligado a no fallar en este encuentro.

Finalmente, en LaLiga, el Real Madrid sigue la estela del líder, el FC Barcelona, tras imponerse 0-3 al Athletic Club. Kylian Mbappé lideró la victoria merengue con un doblete, manteniendo la distancia de un solo punto con el Barça en la cima de la clasificación.

Las portadas nacionales

En las portadas madrileñas, tanto Marca como As dedican su primera página a hablar de la victoria madridista frente al Athletic con un gran Mbappé como protagonista. El primero titula ‘Súper Mbappé. Y por fin un buen Madrid’, haciendo alusión al doblete del francés y al irregular estado de forma del equipo en las últimas semanas, mientras que, el segundo diario, muestra ‘Mbappé infinito’, centrando todo el protagonismo en el delantero, líder de su equipo durante la temporada.

En el caso de la prensa catalana, las portadas de Mundo Deportivo y Sport comparten a Raphinha como protagonista, mientras que los primeros también añaden a Pedri. Ambos jugadores, tras volver de lesión, rindieron de manera extraordinaria en la remontada del Barça al Atlético de Madrid para consagrarse como líderes en LaLiga. De esta forma, los primeros titulan ‘O capitão’ en honor al brasileño, y los segundos ‘Líderes’, mostrando la situación culé en liga y el papel del extremo y el centrocampista canario en el FC Barcelona.

Además, L’Sportiu de Girona abre con la eliminación del Girona FC en la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Oursense CF por 2-1, titulando ‘La mateixa pedra’.

Las cabeceras de este jueves 4 de diciembre en la prensa internacional

Finalmente, en los medios internacionales, hay variedad de eventos entre las portadas. En Francia, el diario L’Equipe abre con el Mundial de Rugby de 2027. Por su parte, el portugués A Bola trata el derbi entre Benfica y Sporting de Lisboa disputado el viernes en la liga portuguesa. Y, por último, en Italia, La Gazzetta dello Sport, muestra la contundente victoria del Inter de Milán frente al Venecia por 5-1 en los octavos de final de la Copa italiana.