Vuelve la Copa del Rey para unos heliopolitanos aún con el dulce regusto de El Gran Derbi y para que este jueves los nervionenses puedan quitarse el mal sabor de boca

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 3 de diciembre de 2025:

- TORRENT CF - REAL BETIS (21:00 HORAS) / QUE NO SUBA A LA CABEZA

Los de Pellegrini, a pasar la gloriosa página del derbi y ponerse el mono de trabajo en Valencia para que no se le indigeste un trago a priori suave en Copa

- A CORTO, MEDIO Y LARGO

Comunicado del Sevilla contra los incidentes del domingo para rebajar la sanción; Cordón mira a Serbia para los refuerzos de enero y quiere hacer 'un Alfon' con Fran Beltrán para verano

- 3-1: ACCIDENTADO

Hasta cuatro jugadores se marcharon lesionados en el adelanto del Barça-Atlético de la jornada 19 por la Supercopa de España que afianza a los culés en el liderato

- 3-0: INCONTESTABLE

La selección española femenina golea a Alemania en la reanudación y revalida su título de la Nations League con doblete de Claudia Pina y gol de Vicky López.