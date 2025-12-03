La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 3 de diciembre de 2025
Vuelve la Copa del Rey para unos heliopolitanos aún con el dulce regusto de El Gran Derbi y para que este jueves los nervionenses puedan quitarse el mal sabor de boca
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 3 de diciembre de 2025:
- TORRENT CF - REAL BETIS (21:00 HORAS) / QUE NO SUBA A LA CABEZA
Los de Pellegrini, a pasar la gloriosa página del derbi y ponerse el mono de trabajo en Valencia para que no se le indigeste un trago a priori suave en Copa
- A CORTO, MEDIO Y LARGO
Comunicado del Sevilla contra los incidentes del domingo para rebajar la sanción; Cordón mira a Serbia para los refuerzos de enero y quiere hacer 'un Alfon' con Fran Beltrán para verano
- 3-1: ACCIDENTADO
Hasta cuatro jugadores se marcharon lesionados en el adelanto del Barça-Atlético de la jornada 19 por la Supercopa de España que afianza a los culés en el liderato
- 3-0: INCONTESTABLE
La selección española femenina golea a Alemania en la reanudación y revalida su título de la Nations League con doblete de Claudia Pina y gol de Vicky López.