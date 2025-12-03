La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 4 de diciembre de 2025

El Real Betis no tiene problemas para superar al Torrent CF y se clasifica para la tercera ronda de la Copa del Rey. El Sevilla FC se enfrenta al Extremadura y es favorito para avanzar en el torneo copero. Por otro lado, el Real Madrid supera con solvencia al Athletic Club en partido de LaLiga

La portada de ESTADIO Deportivo para este jueves 4 de diciembre de 2025.

El Real Betis supera al Torrent CF por 1-4 en segunda ronda de la Copa del Rey y consigue su clasificación a la siguiente eliminatoria gracias a un hat-trick del extremo que hizo su mejor partido como futbolista verdiblanco. Ángel Ortiz cerró la cuenta para el equipo que entrena Manuel Pellegrini en el último minuto.

El Sevilla FC, tras perder el derbi sevillano el pasado fin de semana, tiene una cita contra el Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que el equipo que entrena Matías Almeyda es claro favorito y en el cual no debe fallar.

El delantero francés marca dos goles para que el Real Madrid supere con solvencia al Athletic Club para así seguir el paso del FC Barcelona, actual líder de la clasificación de LaLiga que sólo tiene una ventaja de un punto.