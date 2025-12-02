Rendidos a Pablo Fornals, España busca revalidar su corona en la Nations League, el liderato de LaLiga en juego... Así vienen las portadas

El Real Betis, la Selección española de fútbol femenino y el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan las portadas de la prensa deportiva en España

Las palabras de Isco a Pablo Fornals tras el derbi, la final de la Nations League femenina entre España y Alemania en el Metropolitano y el duelo por LaLiga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan las portadas de la prensa deportiva en España a 2 de diciembre de 2025.

Isco se rinde a Pablo Fornals por su exhibición en el derbi

Tras el derbi, con victoria para el Real Betis por 0-2, que vio desde casa por la TV, Isco se deshacía en elogios hacia Pablo Fornals, en quien delegó la posición de 'enganche' para una cita tan importante. Si el '8' le mandaba todo su cariño desde la concentración de 'La Roja' hace nada, el malagueño no se quedó atrás en su Instagram: "Estoy a tus pies. Pídeme lo que quieras. ¡Qué manera de jugar al fútbol!", resaltaba Isco tras la exhibición del ex del West Ham.

La selección española femenina de fútbol buscará conquistar, por segunda vez, la Nations League

La selección española femenina de fútbol buscará conquistar, por segunda vez en dos ediciones, la Nations League, para lo cual contará con el apoyo de casi 70.000 personas en las gradas del estadio Metropolitano de Madrid, sede del choque definitivo de la final ante Alemania tras haber empatado a cero en la ida en Kaiserslautern. El equipo que dirige Sonia Bermúdez, vigente campeón del mundo y que ya ganó la edición del 2024 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, tratará así de hacer bueno el resultado del pasado viernes en un encuentro donde sufrió para no encajar goles, vi��ndose muy superado durante la primera parte y casi toda la segunda. En ese choque estuvo presente la centrocampista Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro y una de las grandes figuras del equipo. Sin embargo, en esta ocasión España no podrá contar con ella tras sufrir en el entrenamiento del domingo una fractura en el peroné izquierdo.

Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras en la lucha por el liderato

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el Barcelona, nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid, que encadena seis victorias, se miden este martes en el Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España. Para los azulgrana, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, Real Madrid y Chelsea. Lo desafía el Atlético, que ha ganado 11 de sus 13 duelos más recientes y encadena seis victorias en LaLiga, siete entre todas las competiciones, que lo posicionan dentro de sus aspiraciones, en duda en agosto y en ebullición ahora. Es el mejor equipo de las últimas 11 jornadas, quitando las tres primeras, con 29 de los 33 puntos jugados de septiembre a noviembre, y atraviesa la mejor racha actual del campeonato, por delante de los cinco triunfos seguidos del Villarreal y los cuatro del Barcelona.