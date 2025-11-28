Sonia Bermúdez apunta el detalle: "En Madrid tendremos que generar más peligro y ser más incisivas"

La seleccionadora de España analizó ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, el empate contra Alemania, que tuvo a Cata Coll como una de las jugadoras claves para mantener la portería a cero en el día de hoy

España se marchó con un empate a cero de su visita a Alemania, en el encuentro correspondiente a la ida de la final de la UEFA Women´s Nations League. Por ello, el Metropolitano ya espera para acoger el segundo y decisivo partido que decidirá el próximo ganador del torneo europeo, con fecha fijada para el próximo martes dos de diciembre a las 18:30 horas. No obstante, Sonia Bermúdez, como viene siendo habitual, compareció ante los medios de comunicación para analizar lo que dio de si el choque frente a las de Christian Wück.

Sonia Bermúdez valora el empate contra Alemania

De esta manera, Sonia Bermúdez valoró el empate contra Alemania a cero: “Ellas han llevado la iniciativa en la primera parte y nos ha costado entrar. En la segunda hemos estado más ordenadas y quiero destacar el compromiso defensivo del equipo. Hemos sabido aguantar y toca pensar ya en la vuelta en el Metropolitano”. Por otro lado, la seleccionadora de España analizó el debut de Edna Imade con España: “Para nosotros ha sido un orgullo verla debutar. Le pedimos que nos diese profundidad y que fuese valiente en el área. Ha tenido una ocasión clara y, aunque se resbaló, es un día importante para ella”.

Por último, Sonia Bermúdez destacó al figura de Cata Coll y las claves para el partido de vuelta en el Metropolitano: “Cata ha respondido como siempre, y el trabajo de Ona y Olga ha sido enorme. Nos vamos con un empate que deja todo abierto. Ahora toca recuperar y ajustar detalles para poder llevarnos la final en casa. En la primera parte no hemos estado cómodas. Después corregimos y el equipo fue creciendo. En Madrid tendremos que generar más peligro y ser más incisivas, pero hoy la defensa ha sido clave”.

Alexia Putellas alabó el partido de Cata Coll

Además, Alexia Putellas fue una de las elegidas por España para hablar ante los medios de comunicación tras el empate contra Alemania: "Bueno, es una final, y es Alemania. Nosotras sí que esperábamos que iba a ser un partido muy duro. Era normal que fuera un partido ajustado, es una de las mejores selecciones del mundo". Además, la centrocampista del Barcelona alabó a Cata Coll, su compañera en la selección y en el conjunto culé: " Cata también ha estado magnífica, como viene estando. Ha demostrado que también es determinante cuando se trata de mantener la portería a cero y ha sostenido ahí el equipo".

Por otro lado, Alexia Putellas destacó las claves del partido ante Alemania, destacando "ese marcaje individual en mediocampo. Evitar que nos podamos encontrar, evitar que podamos recibir encaradas hacia su portería. Al final, creo que esto es la élite y te tienes que adaptar. Ahora sí que es una final a un partido. El Metropolitano será muy importante, el ambiente, al final, el queremos que se haga notar. Al ser dos partidos tan seguidos y contra el mismo rival, pues se abren otros escenarios, y a ver qué qué pasa en el en el siguiente".