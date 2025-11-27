Sonia Bermúdez, antes de la ida de la final contra Alemania: "Yo te firmaría ganar 0-3, pero sabemos que es difícil"

La seleccionadora de España, además de Olga Carmona, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el combinado germánico, correspondiente a la ida de la final de la UEFA Women´s Nations League, en el que destacó el hecho de poder jugar la vuelta en casa

España se enfrentará en el día de mañana a Alemania, en la ida de la final de la UEFA Women´s Nations League. El encuentro tendrá lugar en el Fritz Walter Stadion y comenzará a las 20:30. Antes de ello, Sonia Bermúdez analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, lo que espera del importante encuentro de mañana, dejando clara sus intenciones y valorando al duro rival como es el combinado germánico. Además, Olga Carmona, la futbolista elegida de la selección para hablar también, valoró el hecho de que la vuelta sea en el Metropolitano.

Sonia Bermúdez destaca las "ganas" del partido contra Alemania

De esta manera, Sonia Bermúdez comenzó la rueda de prensa afirmando que esperan mañana "a un rival que nos va a exigir mucho. Es un equipo que transita bien, que también domina el juego de posición. Entonces, centrarnos en intentar tener mucho la posesión, en tener mucho el balón, en guardarlo. Y pensando en que nosotros también en eso somos fuertes". Además, la seleccionadora de España se mostró ilusionada por el encuentro que enfrentará España con Alemania: "Con ganas de que llegue mañana. Al final te concentras el lunes, pero estás deseando que llegue el viernes. Sabemos que lo bonito de esto es que somos dos equipos con gran potencial, de los mejores equipos contra los que puedes jugar, de los mejores partidos que se pueden ver. Han vendido todo. Nosotros sabemos que hay buena entrada allí en Madrid, así que va a ser un partido largo. Mañana vamos a intentar salir a ganar, sabiendo que todavía quedaría la vuelta".

Por otra parte, Sonia Bermúdez señaló su optimismo y convencimiento en poder llevarse el triunfo contra Alemania: "Estoy a gusto, estoy feliz, estoy encantada de estar aquí, de tener esta oportunidad, de entrenar a las mejores jugadoras del mundo, y con muchas ganas del partido de mañana. Estamos convencidos de que va a ser un gran partido. Es verdad que somos mucho de partido a partido, porque al final no sabemos lo que va a pasar mañana, sabemos que se va a decidir por pequeños detalles, y seguramente mañana quedará el partido abierto para los 90' del Metropolitano. Yo te firmaría ganar 0-3, pero sabemos que es difícil, y seguramente tendremos que intentar ganarlo allí. Estamos convencidas de que nos toca, hay jugadoras aquí que se merecen todo, que llevan muchos años luchando y creo que sería algo importante y bonito de celebrar".

Olga Carmona apunta ya a la vuelta en el Metropolitano

Tras ello, España recibirá en el Metropolitano a Alemania el próximo martes 2 de diciembre, en el encuentro decisivo. De esta manera, Olga Carmona ha valorado lo que supone jugar la vuelta ante su afición: "Tenemos la suerte de jugar la vuelta en casa, que para mí es algo muy importante. Los últimos 90 minutos o 120 van a ser en nuestra casa, con nuestra gente, esperamos que la gente responda, que el estadio se llene. Es un punto muy positivo para poder allí, si Dios quiere, levantar la copa",

Sin embargo, la jugadora del PSG y de España ha analizado también a Alemania: "Por supuesto que sabemos sus jugadoras más determinantes, sobre todo las atacantes. El equipo está preparado, hemos estudiado muy bien el partido, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos las cosas muy claras y eso nos da la tranquilidad para hacer nuestro juego mañana".