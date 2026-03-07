El parón liguero afianza la bonanza del Sevilla: Andrea Álvarez alarga su idilio con el gol

La delantera del Sevilla FC Femenino se marchó con su selección en plena racha en Liga F y ha confirmado su gran momento de forma viendo portería en los dos partidos de Guatemala. Minutos para Millaray Cortés con Chile y para Julia Torres con la sub 20 española

El Sevilla FC Femenino está disfrutando de uno de los parones ligueros más dulces de toda su historia. Y no sólo por la meritoria quinta plaza que ocupa en la clasificación de la Liga F, empatado a 36 puntos con el Costa Adeje Tenerife (cuarto), después de encadenar tres triunfos consecutivos; sino porque la buena racha colectiva ha tenido continuidad en el plano individual con las jugadores internacionales. En este sentido, cabe destacar a Andrea Álvarez, quien sigue en racha.

Después de celebrar un doblete para dar la victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid y de participar la semana anterior con un tanto en el 0-4 contra el Deportivo de La Coruña, la atacante guatemalteca ha celebrado cuatro dianas más en los dos partidos que ha disputado con la selección de Guatemala. Además, en las últimas horas también han tenido minutos con sus respectivas selecciones tanto la chilena Millaray Cortés como la sub 20 española Julia Torres.

Andrea Álvarez sigue en racha: siete goles en sus últimos cuatro partidos

La selección absoluta femenina de Guatemala ha arrollado esta pasada madrugada a la de Islas Caimán, a la que ha derrotado por un escandaloso marcador de 0-13 en la tercera jornada de la Fase de Grupos de la CONCACAF Women's Championship, competición que reparte las plazas para el próximo Mundial 2027 que se celebrará en Brasil y para los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles (Estados Unidos). Andrea Álvarez, delantera del Sevilla FC, tuvo una actuación muy destacada: hizo el 0-2 en el minuto 4; el 0-4 en el 7' y el 0-12 en el 76'.

El pasado domingo día 1, Guatemala ya goleó a Granada por 0-6 con una diana más de Andrea Álvarez, quien suma siete goles en sus últimos cuatro encuentros entre el Sevilla FC Femenino y su selección nacional. De esta forma, el país centroamericano mantiene alarga su pleno de nueve puntos en estas primeras tres jornadas y llegará lanzado al parón de abril, en el que tendrá que afrontar un duelo decisivo con visita a su vecina Costa Rica que resultará determinante para saber quién ostenta el liderato y, con él, el pase directo.

Titularidad para Julia Torres y exigua participación de Millaray Cortés

Siguiendo con el repaso internacional en el Sevilla FC, Julia Torres no tuvo minutos esta vez en una nueva goleada de la selección española sub 20, por 0-6 ante Países Bajos este pasado viernes. La nervionense sí había sido titular el martes en el triunfo sobre México por 5-1, completando los 90', y había salido desde el banquillo en la victoria previa sobre Inglaterra (3-1).

Por su parte, la centrocampista Millaray Cortés jugó los últimos minutos de la derrota de Chile por 0-1 en un amistoso ante Paraguay, tras saltar en el 86' en sustitución de Vaitiare Pardo. El combinado de Luis Mena volverá a repetir enfrentamiento ante la selección guaraní de la exsevillista Yanara Aedo (dio una asistencia) este sábado a partir de las 23:00, hora española.