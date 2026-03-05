La AFE pide suspender el viaje de la Selección española femenina a Turquía

La Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, ha solicitado públicamente que la Selección española femenina no viaje a Turquía para disputar el partido ante Ucrania correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027. El sindicato considera que el contexto geopolítico actual supone un riesgo para la seguridad de las jugadoras

La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo a que la Selección española femenina se desplace a Turquía para disputar el encuentro clasificatorio para el Mundial de 2027 frente a Ucrania. El partido está previsto para celebrarse el sábado en la ciudad de Antalya, pero la situación internacional ha generado una creciente preocupación dentro del fútbol español.

El sindicato mayoritario de futbolistas considera que, en este contexto, la seguridad de las jugadoras debe situarse por encima de cualquier obligación deportiva. En su comunicado, la organización insiste en que la actual situación geopolítica en la región genera una incertidumbre que no puede ignorarse cuando se trata de tomar decisiones que afectan directamente a la integridad de las futbolistas.

La AFE cuestiona la decisión de mantener el partido

La postura del sindicato llega después de que la UEFA haya decidido mantener el encuentro según el calendario previsto. El organismo europeo ha optado por no modificar la fecha ni la sede del partido, lo que implica que la Selección española debería viajar en las próximas horas para disputar el compromiso oficial.

Desde AFE consideran que esta decisión no tiene lo suficientemente en cuenta el contexto actual. El sindicato señala que el entorno internacional presenta riesgos que podrían afectar a la seguridad de las jugadoras, especialmente en lo que respecta a la estabilidad del espacio aéreo en la región.

Preocupación por la seguridad de las futbolistas

La organización insiste en que la prioridad debe ser garantizar la protección de las jugadoras en todo momento. Por ese motivo, considera que el desplazamiento a una zona que puede verse afectada por tensiones internacionales representa un riesgo innecesario.

La AFE también subraya la contradicción que, a su juicio, supone mantener este partido en el contexto actual, mientras algunos gobiernos europeos están activando protocolos para evacuar a ciudadanos de zonas potencialmente inestables, el fútbol podría estar enviando a deportistas a disputar un encuentro en un entorno que genera inquietud.

Por ello, el sindicato pide que se revisen las decisiones adoptadas hasta ahora y se valoren soluciones alternativas que permitan disputar el partido en condiciones que garanticen plenamente la seguridad de todas las personas implicadas.

Petición directa a la UEFA

En su comunicado, la asociación solicita expresamente a la UEFA que reconsidere su postura y explore otras opciones para resolver la situación. Entre las posibles alternativas podrían figurar el cambio de sede del encuentro o su aplazamiento hasta que el contexto internacional ofrezca mayores garantías.

Esta petición se produce en un momento en el que la Selección española se encuentra pendiente de tomar una decisión definitiva sobre su desplazamiento, después de que la Federación haya mantenido reuniones internas para analizar el escenario.

La AFE también menciona la Finalíssima

El comunicado de la AFE no se limita únicamente al partido entre España y Ucrania. El sindicato también ha hecho referencia a la 'Finalíssima' que enfrentará a España y Argentina el próximo 27 de marzo en Qatar.

La organización considera que este tipo de encuentros tampoco deberían celebrarse en regiones donde existan tensiones o conflictos que puedan comprometer la seguridad de los participantes.

Mientras tanto, el futuro inmediato del partido clasificatorio entre España y Ucrania sigue en el aire. La decisión final sobre el viaje de la Selección se conocerá en las próximas horas, en un escenario marcado por la preocupación y el debate sobre la seguridad de las jugadoras.