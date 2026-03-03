España 3-0 Finlandia: Claudia Pina brilla con un doblete y guía a España en su camino al Mundial de Brasil 2027

España femenina arranca la clasificación al Mundial de Brasil 2027 con un contundente 3-0 sobre Islandia en Castalia, liderada por Claudia Pina y Edna Imade

La Selección española femenina comenzó su fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 de manera brillante, imponiéndose por 3-0 a Islandia en Castalia. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez mostró un dominio absoluto durante los 90 minutos, aunque el primer gol no llegó hasta el minuto 39, obra de Claudia Pina, quien brilló con un doblete espectacular.

Claudia Pina lidera la ofensiva española

El conjunto nacional desplegó un fútbol ofensivo y coordinado, con constantes llegadas al área rival. Claudia Pina se convirtió en la gran protagonista del partido, primero con un remate potente desde la frontal y luego con un auténtico golazo a la escuadra en la segunda mitad. Edna Imade también se estrenó como goleadora internacional, anotando el tercer tanto tras un preciso centro de Ona Batlle, completando así un triunfo sólido y merecido.

Debuts, centenarios y sorpresas en el once inicial

El encuentro estuvo marcado por varias novedades en el once español. La portera titular fue Adriana Nanclares, quien asumió el rol frente a la ausencia de Cata Coll y celebró su partido número 100 junto a otras veteranas como Mariona Caldentey, Irene Paredes y Alexia Putellas. En la delantera, Inma Gabarro fue titular, mientras que el estreno goleador de Edna aportó frescura y juventud al ataque.

El equipo alineó también una pareja de centrales inédita, formada por Laia Codina y María Méndez, ante las bajas de Mapi León y Laia Aleixandri. A pesar de ello, la defensa resolvió con solvencia todas las acciones islandesas.

Dominio absoluto de España y resistencia de Islandia

Desde el inicio, España controló el balón y sometió a Islandia, equipo ubicado en el puesto 16 del ranking FIFA, a un asedio constante. Las islandesas se defendieron con orden y esfuerzo, y la portera Cecilia Rúnarsdóttir fue clave para evitar una goleada mayor. Sin embargo, el dominio español fue imparable, con ocasiones de Vicky López, Alexia Putellas, Ona Batlle y Mariona Caldentey durante toda la primera mitad.

El primer gol llegó gracias a Claudia Pina, tras un pase de Vicky López, y abrió el camino para una segunda parte igualmente dominante. Pina amplió la ventaja con un disparo ajustado a la escuadra, y finalmente Edna Imade cerró la cuenta con un cabezazo impecable.

Próximo reto: Ucrania

Con esta victoria, España se ubica segunda en el Grupo A3, empatada a tres puntos con Inglaterra, que goleó a Ucrania en su debut. La próxima jornada será decisiva, ya que el equipo se enfrentará a Ucrania el sábado a las 18:00, buscando mantener el liderato del grupo y seguir con paso firme hacia Brasil 2027.

Ficha técnica

España: Adriana Nanclares; Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Olga Carmona; Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey; Claudia Pina, Inma Gabarro, Vicky López.

Islandia: Cecilia Rúnarsdottir; Gudrun Arnardottir, Glodis Viggosdottir, Ingibjorg Sigurdardottir, Saedis Heidarsdottir; Ida Hermannsdottir, Karolina Vilhjalmsdottir, Hildur Antonsdottir; Hlin Eiriksdottir, Sandra Jessen, Sveindis Jonsdottir.

Árbitra: Emanuela Rusta. Amonestada: Sveindis Jonsdottir (Islandia)

Goles: 1-0 Claudia Pina minuto 39, 2-0 Claudia Pina minuto 54 y 3-0 Edna Imade minuto 76.

Incidencias: Primer partido de clasificación para el Mundial 2027 de Brasil disputado en Estadio Castalia de Castellón