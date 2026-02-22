Sevilla 2-1 Atlético de Madrid: Con la flechita para arriba

Exhibición de pegada en el primer tiempo y de resistencia en el segundo de las pupilas de David Losada, que dan caza al cuarto de la Liga F

Tercera victoria consecutiva del Sevilla FC Femenino, que venía de golear al Athletic Club y al Deportivo Abanca (4-0 y 0-4, respectivamente), deshaciéndose este domingo de un Atlético de Madrid de capa caída que no gana desde hace más de tres meses. Fue un triunfo más ajustado, pues Andrea Álvarez propició una doble ventaja en el intermedio que recortó Xènia Pérez al poco de la reanudación, dando paso a una fase de ida y vuelta en la que ya no se movería el marcador, con lo que las de David Losada dejan atrás a las de José Herrera y alcanzan al cuarto, el Costa Adeje Tenerife. Lo único negativo fue la expulsión por doble amarilla de la bigoleadora, que se perderá la visita al Alhama el Pozo tras el parón.

La primera mitad tuvo de todo, empezando por la pegada de las anfitrionas, que se adelantaron de penalti a los 19 minutos (tras el empujón por detrás de Lauren Lean a Raquel Morcillo) y pusieron tierra de por medio en el alargue, en ambas ocasiones merced a sendos derechazos de Andrea Álvarez, que engañó a Lola Gallardo desde los once metros para convertir a la portera hispalense en una mera espectadora de su golazo por la misma escuadra desde la frontal. Entre medias, muchas llegadas colchoneras, aunque sólo una con disparo entre palos, de Synne Jensen, bien despejado por Esther Sullastres.

Se revisó en al 'VAR low cost' un posible penalti por manos de una defensora rojiblanca, aunque cualquier cosa que ocurriera quedó invalidado por una falta de Fatou Kanteh en el inicio de la jugada, así como la posición ilegal de la delantera noruega sobre la bocina, aunque López Osorio decretó que el tanto estaba bien anulado. Pese al interesantísimo 2-0 al descanso, las de David Losada, flamante Ginense del año 2026 al mérito deportivo, protestaron una mano rigurosa de la propia atacante guatemalteca, que se preparaba para un mano a mano en pos de su 'hat-trick'.

Reaccionaría nada más volver de vestuarios el Atlético de Madrid, cabeceando a la red en el segundo palo Xènia Pérez una falta colgada por Carmen Menayo, acción que despabiló a las visitantes. Tanto que tuvo que emplearse a fondo la cancerbera gerundense para desviar un testarazo de Fiamma Benítez a pase de Luany da Silva, si bien las blanquirrojas marcarían territorio a continuación con un lanzamiento raso de Millaray Cortés a las manos de Lola Gallardo.

Débora García cortaba 'in extremis' a la hora de partido una contra mortal de necesidad para las madrileñas, que respiraron también a renglón seguido cuando quedó invalidada por fuera de juego una contra de Fatou Kanteh que había terminado con disparo blando de Raquel Morcillo, que se entretuvo luego en un ataque prometedor tras el robo de Andrea Álvarez, quien, sin embargo, logró finalizarlo con un cabezazo ajustado que obligó a la portera foránea a estirarse. Igualmente, Esther Martín-Pozuelo se cruzó a tiempo de impedir el tanto de Fiamma Benítez.

El epílogo fue un asedio a la desesperada de las colchoneras, que casi doblaron en intentos a su oponente (11-21), si bien únicamente seis (por uno de las locales) entre palos. Por ejemplo, Synne Jensen pecó de individualista y se la jugó con poco ángulo, mandándola a las nubes. Tampoco centrar era garantía de nada, pues las nervionenses evidenciaron concentración y colocación para alejar el peligro. Tampoco en los once de alargue consiguió recompensa el Atleti, penalti revisado incluido, con una más por la doble amarilla a la bigoleadora, importante baja en Murcia.

Ficha técnica del Sevilla - Atlético de la Liga F

Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora, Eva Llamas (Alice Marques 84'), Isabel Álvarez, Esther (Alba Cerrato 76'); Alicia Redondo (Iris Arnáiz 63'), Rosa Márquez, Millaray Cortés (Gemma 63'); Fatou Kanteh (Hagel 84'), Raquel y Andrea Álvarez.

Atlético de Madrid Femenino: Lola Gallardo; Lauren, Xènia Pérez, Menayo (Rosa Otermín 72'); Luany (Chinchilla 84'), Fiamma, Júlia Bartel (Natalia 65'), Boe Risa (Möller 84'), Andrea Medina; Sarriegi (Alexia 72') y Jensen.

Árbitra: López Osorio (extremeña). Expulsó por doble amarilla a la sevillista Andrea Álvarez (93'). Amonestó también a la local Alicia Redondo, así como a la visitante Lola Gallardo y Andrea Medina.

Goles: 1-0 (19') Andrea Álvarez, de penalti; 2-0 (45+7') Andrea Álvarez; 2-1 (47') Xènia Pérez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 21ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.