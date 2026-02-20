Sonia Bermúdez: “Las puertas de la selección siempre están abiertas para todas las que rindan al 100%”

Sonia Bermúdez ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa marcada por la ausencia en la lista de Jenni Hermoso y con una amplia representación de jugadoras jóvenes. Hasta 11 cambios que confirman que nadie es imprescindible y el rendimiento deportivo es lo que prevalece para recibir la llamada de la seleccionadora nacional

La seleccionadora española femenina presentó una convocatoria marcada por la renovación y un mensaje claro: el rendimiento deportivo será el único criterio para acudir al combinado nacional. La entrenadora defendió que la nueva etapa del combinado nacional comienza con una idea firme: “el rendimiento es lo que prevalece por encima de cualquier cosa”.

La lista, de cara a la fase de clasificación del Mundial 2027, mezcla regresos importantes con la entrada de varias jóvenes promesas. La entrenadora dejó claro que las puertas no están cerradas para nadie: “las puertas de la selección siempre están abiertas para todas las que rindan al 100%”.

Meritocracia por encima del nombre

Sonia Bermúdez insistió en que las decisiones no responden a jerarquías ni historial, sino al momento deportivo que atraviesan las jugadoras. Algunas ausencias destacadas responden a cuestiones físicas o personales, mientras que otras obedecen a decisiones técnicas.Sobre ello, fue tajante: “las futbolistas convocadas se lo han ganado y están más que listas para competir”.

También quiso evitar que la presencia de caras nuevas se interprete como consecuencia únicamente de las bajas: “hay muchas jugadoras que vienen no por lesiones, sino por méritos propios”. La propia convocatoria confirma esa idea. Regresan futbolistas tras buen momento en sus clubes y debutan varias jóvenes, en un grupo que busca iniciar un nuevo ciclo competitivo.

Las jóvens y Jenni Hermoso

El rejuvenecimiento del equipo es otra de las claves. La entrenadora pidió calma con las futbolistas más jóvenes, poniendo como ejemplo a Aiara Arrigezabala: “vamos a tener paciencia, tiene 17 años”. La seleccionadora remarcó que el objetivo no es inaugurar una era radicalmente distinta, sino construir continuidad competitiva: “comenzamos un camino nuevo, pero no una era”.

Entre las ausencias destacadas está la de Jenni Hermoso, una de las referentes históricas del combinado nacional. La seleccionadora subrayó que la decisión responde únicamente al momento deportivo actual, al no encontrarse entre las jugadoras con mejor nivel reciente. En esa línea, insistió en que la convocatoria es abierta y dinámica: “el rendimiento es lo que marca estar o no estar; todas pueden volver si su nivel lo demuestra”, explicó la técnica.

Hay que competir desde ya

España inicia ahora un nuevo tramo internacional tras los éxitos recientes y encara la clasificación mundialista con la idea de mantener el nivel competitivo. Sonia Bermúdez dejó bastante claro que ir a la selección no es un premio al pasado, sino al presente. Una “nueva etapa”, de hasta 11 cambios, arranca, con un principio innegociable basado en la meritocracia y rendimiento de todas aquellas jugadoras seleccionables.