La convocatoria de Sonia Bermúdez para los partidos de España contra Islandia y Ucrania, clasificatorios para el Mundial: "Entrar es muy difícil; estamos encantados con el nivel"

La seleccionadora española de fútbol y su cuerpo técnico no escatiman a la hora de realizar sus tareas de captación, viajando y siguiendo 'in situ' por distintos profesionales a las futbolistas de cara al encuentro del próximo 3 de marzo en Castalia ante Islandia y el del día 7 en Turquía frente a Ucrania

Castellón repetirá como sede del fútbol femenino, después de haber celebrado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) allí la Supercopa de España con éxito. El próximo 3 de marzo, la Selección española femenina de fútbol iniciará en Castalia su clasificación hacia el Mundial de Brasil 2027, midiéndose ante Islandia a las 19:00 horas. Días más tarde, el 7 del mismo mes en Turquía, las de Sonia Bermúdez harán lo propio ante Ucrania.

Sonia Bermúdez resalta el nivel "muy físico" de Islandia, su primer rival en la lucha por clasificarse para Brasil 2027

Dos partidos "muy importantes", según la propia seleccionadora española Sonia Bermúdez, quien reconoció semanas atrás en Radiogaceta de los deportes de RNE, donde reconoció que están "haciendo análisis" de su primer rival, puesto que aunque todo el mundo se centra en Inglaterra, las islandesas son "un equipo muy físico" y esperan "un partido muy complicado" que tendrán que "preparar bien".

"Hay que ganarlos todos. Todos los partidos valen tres puntos, por lo que ahora Islandia, que es lo que tenemos más inminente", apostilló Sonia Bermúdez, una vez que España esté encuadrada en el Grupo C de la clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, junto a Inglaterra, Ucrania e Islandia.

Esta ventana será la primera ocasión en la que puedan disputarse tres encuentros en lugar de dos, ampliándose el número de días de concentración. Con dos choques oficiales cerrados, España cuenta con la oportunidad de disputar otro amistoso, aunque por el momento no hay nada definido.

La lista de Sonia Bermúdez para medirse a Islandia y Ucrania en partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027

Días antes de enfrentarse a Islandia el próximo 3 de marzo, la seleccionadora española Sonia Bermúdez dará su lista de convocadas para esta primera ventana de partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027.

Una convocatoria en la que la seleccionadora ya viene trabajando desde hace semanas, con una ardua tarea de captación junto a su staff y de seguir en directo a todas las futbolistas en su radar.

"En el fútbol pasa todo muy rápido, lo que hiciste ayer no vale para hoy", dice, tras ganar la Nations League, Sonia Bermúdez, quien reconoce que tras haber ganado una Nations League, ya se encuentran "inmersos en la clasificación para el Mundial". "Es algo que nos apasiona, tanto a mí como a todo el staff. Estamos en contacto con todas las futbolistas, tratamos de ver todos los partidos 'in situ', porque creo que es importante que las jugadoras sepan que estamos allí", apostilló la seleccionadora española, quien explican cómo están llevando a cabo las tareas de seguimiento de las seleccionables: "Vamos repartiendo (entre el staff). La idea es que todas las integrantes del staff pasen por todos los estadios y podamos hacer buenas captaciones, que podamos ver con muchos ojos a todas las futbolistas".

El trabajo de captación de la seleccionadora española Sonia Bermúdez y su staff técnico

Por ello, resalta Bermúdez que no escatiman en viajes: "Estoy encantada de poder viajar, lo disfruto mucho. Estamos muy inmersas en el femenino, lo que queremos es captar jugadoras que estén en su mejor momento para poder elegir bien, aunque para la lista todavía queda".

Eso sí, no escatima Sonia Bermúdez en elogios a la hora de resaltar el nivel de las futbolistas españolas: "Estamos encantados, las futbolistas dan todo lo que tienen cada fin de semana. Es muy difícil hacer esa lista, el nivel es muy alto. Hablamos del mejor equipo del mundo, del equipo uno en ese ranking FIFA. Entrar en la convocatoria es muy difícil, por lo que estamos encantados con el nivel de cada futbolista y trataremos de elegir a las mejores".