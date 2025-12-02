España 3-0 Alemania: Otro título para un equipo de leyenda

La selección española se proclama de nuevo campeona de la Nations League con una exhibición ante Alemania en la segunda mitad. Dos goles de Claudia Pina y uno de Vicky López desataron la euforia en un Metropolitano que registró un récord de asistencia

Con un récord histórico de 55.843 espectadores en la gradas del Metropolitano, la mayor afluencia de público a un partido de la selección femenina en nuestro país, España revalidó su título en la Nations League gracias a un incontestable triunfo por 3-0 ante Alemania fraguado en la segunda mitad. Tras el 0-0 de la ida, las tablas tampoco se movieron en los primeros 45 minutos pese a gozar de ocasiones para ello. Pero las de Sonia Bermúdez se desmelenaron tras el descanso con dos goles de Claudia Pina y uno de Vicky López, dos jóvenes talentos que empujaron del carro para demostrar que el futuro está asegurado en un equipo de leyenda.

Mejores también en la primera mitad

Ante una Alemania de presión menos asfixiante y en un césped rápido, ideal para su juego, el combinado nacional fluyó desde el arranque con Vicky López supliendo la baja de la lesionada Aitana Bonmatí en el once inicial. De hecho, en apenas cinco minutos ya había tenido dos oportunidades claras. Primero, con una combinación entre Esther González y Claudia Pina, que dejó sola a su compañera con un gran pase, terminando la acción con una definición cruzada que rozó el palo. Y acto seguido, con un centro desde la derecha de Mariona Caldentey y un cabezazo de Alexia Putellas desde el punto de penalti que detuvo abajo Ann-Katrin Berger.

A pesar de ese comienzo arrollador, las visitantes no se encogieron, probando suerte en acciones aisladas como un golpeo desde la frontal de Franziska Kett al llegar al cuarto de hora. Sin embargo, el enfrentamiento estaba claramente inclinado para las de rojo, que creaban al primer toque y volaban sobre el verde. Mucho ayudaron a ello el descaro de las dos extremos, Claudia Pina y Vicky López, y las llegadas desde segunda línea de Mariona Caldentey.

12 minutos de locura

Del paso por vestuarios volvieron ambos conjuntos sosegados, pero al cuarto de hora de la segunda mitad se desató un vendaval ofensivo de la Roja que despedazó a las alemanas y empujó a las de casa hacia el título, con doce minutos de virtuosismo con tres goles fabricados en las bandas. El primero fue obra de Claudia Pina, que desde la izquierda condujo hacia dentro antes de apoyarse en Mariona, quien le devolvió la pelota para que la atacante definiese con un impacto seco que no pudo despejar Berger.Siete minutos después, en el otro lado del campo, la asociación fue entre Laia Aleixandri y Vicky López, que vio espacio libre y se internó hasta el borde del área conduciendo con la derecha para lanzar un disparo con rosca usando la otra pierna ante el que nada pudo hacer la portera almena.

El éxtasis en el estadio madrileño vivió su capítulo definitivo en el minuto 73 cuando, otra vez desde la izquierda. Una mala entrega de Janina Minge a Giulia Gwinn la interceptó Pina para montar un contraataque que ella misma culminó con uno de esos golpeos prodigiosos que le han dado fama. A falta de menos de veinte minutos, el trabajo de España estaba hecho.

El resto fue disfrute en el Metropolitano, 'olés' en la grada, ovaciones a las jugadoras que salieron del campo y a las que ocuparon su lugar con los cambios. Felicidad colectiva e ilusión, en definitiva los sentimientos que en los últimos años acompañan a la selección española.

Ficha técnica:

España: Coll; Batlle (Fiamma, m.88), Paredes, Mapi León, Carmona; Mariona, Aleixandri, Alexia (Jana Fernández, m.88), Vicky López (Athenea del Castillo, m.70), Esther (Hermoso, m.80) y Claudia Pina (Imade, m.88).

Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nüsken (Dallmann, m.80); Cerci (Zicai, m.66), Brand (Hendrich, m.80), Bühl; Anyomi (Martínez, m.66).

Goles: 1-0, m.61: Claudia Pina. 2-0, m.68: Vicky López. 3-0, m.73: Claudia Pina.

Árbitro: Silvia Gasperotti (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Mapi León (m.13) por parte de España y a Gwinn (m.33) y Cerci (m.59) por parte de Alemania.

Incidencias: encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 55.843 espectadores.