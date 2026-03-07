Ucrania 1-3 España: Edna Imade y Vicky López guían a la Selección española rumbo al Mundial

Edna Imade adelantó a España en el 44 y Lucía Corrales hizo un golazo en el 48 del primer tiempo. Vicky López hizo el tercero desde los once metros en el 53. Ovdiychuk recortó distancias para las ucranianas en el 76 y aprovechando la confianza con el marcador de las de Sonia Bermúdez

Ucrania y España se medían este sábado desde las 18:00 horas (hora peninsular española) en el segundo encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2027. Las jugadoras dirigidas por Sonia Bermúdez vencieron con comodidad el primer triunfo de este nuevo periplo que terminará en la cita mundialista del próximo año. La España de Sonia Bermúdez venció a Islandia por 3-0 aunque la mejor diferencia de goles de Inglaterra impidió el liderato del grupo 3. Las inglesas vencieron por 6-1 al rival de este sábado de España, la débil Ucrania.

El encuentro entre Ucrania y España estuvo en el aire hasta horas antes de que arrancase en territorio turco. El conflicto que se está viviendo en Irán con Israel y Estados Unidos llevando a cabo bombardeos diarios, generaba cierta inseguridad y por momentos se planteó la suspensión del choque de la Selección española. Ante una posible sanción de la UEFA, España decidió viajar para disputar el segundo encuentro de clasificación para el Mundial 2027 y con el miedo que supone la situación que se está viviendo en Oriente Medio.

España, sorprendida por Ucrania

Se medía España ante una Ucrania que solo ha disputado una gran cita en su historia, fue en 2009 en una Eurocopa. Por tanto, las de Sonia Bermúdez partían como favoritas ante el combinado ucraniano. Pero Ucrania salió descarada y sin complejos para, por momentos, arrinconar a España y generarle peligro en los primeros 10 minutos.

A partir de ahí, la Selección española empezó a imponerse con Vicky López como gran protagonista y con el desborde de Salma Paralluelo. Precisamente Paralluelo fue la que puso primero a prueba a la portera ucraniana. Pasaban los minutos y España asediaba la portería de Ucrania ante un combinado que en territorio turco jugaba como local, se defendía con todo y renunciaba casi al ataque.

Edna Imade suma su segundo gol con la Selección española

Hubo que esperar casi al final de la primera parte para que España rompiese la muralla de Ucrania. En una jugada a balón parado, Salma Paralluelo se la puso perfecta a Edna Imade para en un cabezazo de pura fuerza física, hacer el primero para la Selección española en el 44. Pero España quería más y no quería esperar al segundo tiempo. En el añadido, concretamente en el 48, Lucía Corrales al colocaba en la escuadra con un disparo desde la frontal que suponía el punto y final del primer tiempo.

Vicky López hace el tercero desde los once metros

Con el segundo tiempo ya en juego, España quiso dejar atrás el arranque del encuentro en el que Ucrania trató de sorprender. Las de Sonia Bermúdez salieron con todo y no tardaron en poner más tierra de por medio en el marcador.

Fue en el 54 cuando Vicky López transformó un penalti de forma magistral que llegó tras manos de una defensora ucraniana dentro del área. España se ponía 0-3 con todo el segundo tiempo por delante y mirando de reojo la diferencia de goles con Inglaterra, que recordemos, le metió seis a las ucranianas. Las inglesas partían como líderes en el arranque de partido de España tras vencer 2-0 a Islandia.

Ucrania aprovecha la 'caraja' de España

España sabía que tenía el encuentro en el bolsillo y llevado por la falta de ambiente en el estadio turco, fue bajando el ritmo. En esa caída de ritmo, Ucrania empezó a crecerse y en el 76 llegó el tanto de Ovdiychuk tras un centro desde la derecha Hiryn que la delantera mandó al fondo de las mallas tras rozarla con la punta de la bota.

España pagaba muy cara su confianza y de paso se rompía una racha de cuatro partidos sin encajar un gol. España se hizo dueña del balón en los últimos minutos para minimizar el peligro de Ucrania en un partido que por momentos parecía que no se jugaría pero que finalmente terminó en tres nuevos puntos para la Selección española.