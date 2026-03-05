Vigilancia estrecha a Antony: "Lo que ocurrió en el Betis - Sevilla no importa"

Fuentes cercanas a la selección brasileña mandan a través de ESTADIO un mensaje esperanzador al extremo bético por las prioridades de Ancelotti, la lesión de Rodrygo y un seguimiento exhaustivo que también incluyó el derbi del domingo

Antony fue protagonista por partida doble en el derbi contra el Sevilla del pasado domingo, primero por anotar el 1-0 de chilena, y después por protagonizar un desagradable capítulo con la afición verdiblanca, por el que ha perdido perdón públicamente.

La cita cainita, más allá de todo lo que supone por la rivalidad y la pasión con la que la vive el extremo, tenía un aliciente extra para él, pues, como ha podido saber esta redacción, desde Brasil estaban pendientes de la actuación de Antony de cara a la próxima convocatoria que confeccionará Carlo Ancelotti para el parón de finales de marzo.

Antony vigilado muy de cerca por Ancelotti

Y es que fuentes cercanas a la Selección de Brasil aseguran a ESTADIO que Carletto y sus auxiliaren "vigilan muy de cerca" al futbolista verdiblanco al considerarlo como una opción para dicha lista y para el Mundial, sobre todo después de la lesión de Rodrygo Goes, aunque antes tampoco se descartaba por completo su presencia en este sentido.

De este modo, dichas fuentes mandan un mensaje tranquilizador a Antony acerca de su comportamiento tras la finalización del partido al encararse con la hinchada verdiblanca, afirmando que en ningún caso se tendrá en cuanta a la hora de tomar una decisión.

Le quitan importancia al encontronazo de Antony con los béticos

"Lo ocurrido el domingo en el derbi no importa, no afecta en absoluto en las posibilidades de Antony en ir a la selección", afirman a ED voces bien informadas sobre los planes de Ancelotti, que insisten en que los técnicos del combinado brasileño "le siguen muy de cerca" y que "la lesión de Rodrygo pueda ayudarle a volver a la canarinha a pesar de que Antony juega en el lado opuesto -el madridista suele desempeñarse más por la siniestra con Brasil-".

En este sentido, esta ausencia abre una puerta inesperada a Antony, aunque la competencia en los costados sigue siendo enorme, porque según aseguran a este medio desde Brasil en la derecha a día de hoy compite con el exbético Luiz Henrique, ahora en el Zenit, Raphinha y Endrick, mientras que en la izquierda apuntan a Vinicius y Gabriel Martinelli.

Otra fuente consultada por ESTADIO señala también a Neymar como un obstáculo para las aspiraciones del extremo bético, con números en el Betis que le hacen merecedor como mínimo de ser tenido en cuenta por Ancelotti.

Ancelotti, muy pendiente de LaLiga, en la que Antony lleva grandes números

A su favor juega que el seleccionador presta mucha atención a los rendimientos en LaLiga española por su elevado a nivel y, a día de hoy, Antony suma siete goles y cinco asistencias en el campeonato liguero, a los que hay que sumarle cuatro goles y cuatro asistencias más para acumular un total de 11 dianas y nueve pases de gol en 31 choques.