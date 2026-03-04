Sacrificio, rendimiento y oportunidad: Antony y el Mundial

Con su golazo de chilena en el derbi suma ya once, más nueve asistencias, en 31 partidos, alcanzando 20+14 en 57 como verdiblanco

Aunque sea por un motivo tan desgraciado como la grave lesión de Rodrygo Goes, las opciones de jugar el Mundial de 2026 de Antony Matheus dos Santos han aumentado, apoyadas, claro está, en su notable rendimiento como futbolista del Real Betis. Con la chilena que sirvió para hacer el 1-0 ante el Sevilla FC, el paulista suma once goles y nueve asistencias en 31 encuentros oficiales, lo que, unidos a sus registros de la segunda vuelta de la 24/25, generan 20 dianas y 14 pases decisivos en 57 compromisos.

Solamente Vinícius Júnior, con 13+11 en 38, mejora ligeramente el rendimiento del '7' verdiblanco, aunque el atacante madridista tiene plaza fija y actúa por la banda contraria al ser diestro y ejercer a contrapie. Comparte estatus de indiscutible y perfil/ubicación con el culé Raphinha Dias (13+5 en 25), al tiempo que otros extremos que aspiran a convencer a Carlo Ancelotti son Neymar da Silva, Gabriel Martinelli, Endrick Moreira, Estevao Almeida y Luiz Henrique Rosa, de menos a más 'preocupantes' para el de Osasco por la zona en la que se mueven.

La osteopatía de pubis que arrastra Antony desde finales de diciembre de 2025 podría ser un hándicap para su presencia en Estados Unidos, Canadá y México, dando continuidad a su participación en Qatar 2022, aunque desde su entorno descartaron cualquier tipo de intervención al encontrarse mejor cada día. El responsable de la 'verde-amarelha', que está cerca de cumplir un año en el cargo, solamente lo convocó para su última convocatoria del curso pasado, sin que haya repetido desde entonces. La esperanza del bético es que impere la meritocracia.

Sin 'reconciliación', pero pasa página tras el derbi

"Seguimos en busca de nuestros objetivos", escribía este martes Antony Matheus dos Santos en su perfil de Instagram junto a varias fotos suyas de El Gran Derbi, algunas de ellas celebrando su golazo de chilena que abrió el marcador. No hizo alusión el de Osasco al incidente del final con un aficionado al que se encaró, teniendo que ser sujetado y calmado por compañeros como el 'Cucho' Hernández. Pasa página de alguna manera el extremo, al que molestó que se le echara en cara que no fue el de siempre en el segundo tiempo, máxime cuando lleva más de dos meses jugando con una pubalgia, aunque seguro que, cuando regrese a La Cartuja contra el RC Celta, la grada volverá a agradecerle su compromiso y a disfrutar con su calidad.