Amrabat celebra las sensaciones positivas tras su primer entrenamiento con el Betis: "Ha sido un día muy bueno"

El mediocentro marroquí aterrizó el lunes en el aeropuerto de Sevilla, en la tarde de este martes se ha ejercirtado en solitario en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y está ansioso por volver a entrar ya en el día a día con sus compañeros

Sofyan Amrabat está de vuelta. Aún debe afrontar la fase final de su recuperación y, llegados a este puntos, nadie se va a precipitar; pero el mediocentro marroquí no ve la hora de volver a enfundarse la camiseta de las trece barras. Ya lo expresó brevemente en la tarde del lunes, cuando aterrizó en el aeropuerto de Sevilla procedente de los Países Bajos, donde fue sometido a una artroscopia y lugar que escogió para iniciar su puesta a punto.

Amrabat ya trabaja en la ciudad deportiva del Betis y acelera para volver

Este martes, después de su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, lo ha recalcado en declaraciones para los medios del club, que ha compartido unas imágenes de su buen tono en los ejercicios. Ha trabajado en solitario, aún alejado del resto de sus compañeros; pero ha explicado que las sensaciones por fin son positivas después de muchos meses padeciendo un interminable dolor y ha prometido que estará "muy pronto" a disposición de Manuel Pellegrini.

Ha empezado cogiendo tono en el gimnasio y después ha pisado por fin el césped para realizar ejercicios de carrera. "Estoy muy feliz de estar aquí. He tenido la oportunidad de entrenar hoy aquí, de ver a toda la gente, así que estoy muy feliz. Y el entrenamiento ha ido muy bien, así que es un día muy bueno", ha manifestado un sonriente Amrabat en una entrevista en Betis TV, donde ha relatado con sinceridad los malos momentos vividos durante todo este proceso y ha respondido a las dudas que escuchó sobre su compromiso con el equipo heliopolitano.

Amrabat, que se encuentra en el Betis en calidad de cedido hasta final de la presente temporada por el Fenerbaçe turco, no juega con los de Pellegrini desde aquel desafortunado inicio de partido ante el FC Utrecht del ya lejano 27 de noviembre. Se ha perdido 20 encuentros entre LaLiga EA Sports (13), la UEFA Europa League (3) y la Copa del Rey (4).

"La vida es así, tienes que aceptar la situación. No puedes cambiarla. Pasó. Por supuesto, no estaba contento, pero siempre hay un plan de Dios. Creo que todo está escrito para los seres humanos. Así que tienes que aceptarlo e intentar hacer lo mejor. Eso es lo que hice y ya estoy casi. Todavía hay mucho que jugar y muchas cosas buenas están por venir", ha añadido con el tono positivo que le da su nueva realidad: ver el final de un largo túnel.

Por el momento, el pivote norteafricano seguirá ejercitándose de manera individual, aunque entrará ya en contacto con sus compañeros en el día a día. El resto del plantel también volvió al trabajo este martes tras El Gran Derbi del pasado domingo; pero lo hizo en sesión matinal, con las ausencias de Marc Roca y de Antony dos Santos, además de las ya conocidas de Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y el propio Amrabat.