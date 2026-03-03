Dos ausencias importantes en el regreso al trabajo sin Amrabat presente en el césped

En la vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva, lo más importante son las ausencias de Marc Roca y Antony, estando el primero en el gimnasio y el segundo atravesando un proceso febril

El Real Betis ya regresa al trabajo con la mente puesta en la importante cita frente al Getafe CF. En el equipo de Manuel Pellegrini buscan reponerse del duro golpe que sufrió el pasado domingo, con una remontada sevillista que dejó muy enfadada a la afición presente en el Estadio de La Cartuja. El club verdiblanco llegó a ponerse con hasta una ventaja de dos goles en el marcador, algo que parecía que podría haber sangre al eterno rival. Al final, la mejora del equipo sevillista, y el paso atrás de los béticos, fueron los prolegómenos de un empate que hizo mucho daño en la plantilla.

En el equipo bético, tras esto, había una esperanza, y esa se llamaba Amrabat. El centrocampista marroquí lleva sin jugar con la camiseta verdiblanca desde el día frente al Utrecht, en la acción que de hecho también salió mal parado Isco Alarcón. El africano, a pesar de eso, viajó a la Copa de África, aunque no pudo disputarla con normalidad debido a sus lesiones. Posteriormente, el jugador viajó a Amsterdam desde Sevilla para poder tratarse de la lesión, también sometiéndose a una limpieza articular de su tobillo derecho que le ha tenido alejado durante más tiempo. Finalmente, llegó ayer a la ciudad de Sevilla, un aterrizaje del que fue testigo ESTADIO Deportivo.

En la sesión de esta mañana, el marroquí no ha estado junto a sus compañeros, aunque se prevé que pueda empezar a hacer ejercicios en solitario pronto. Tranquilidad en el caso del marroquí, que poco a poco sigue recuperándose para llegar de la mejor manera. Han habido dos ausencias importantes, Marc Roca y Antony. El catalán en este caso ha estado en la charla larga que Pellegrini ha mantenido junto al resto de los jugadores, de más de cinco minutos, aunque fue al gimnasio una vez acabada la charla. Tampoco ha estado Antony, que se encuentra pasando un proceso febril, lo que no le ha permitido estar en el entrenamiento de esta mañana. Estos dos jugadores se suman a las bajas ya conocidas de Isco, Lo Celso y Amrabat

Esto es lo que deja la sesión posterior al Gran Derbi, con ya la mente puesta en poder superar ese bache y seguir en esa pelea por los puestos de Champions League, existiendo aún una esperanza, y esa es la de que el quinto puesto pueda jugar la máxima competición continental.