Competencia de enjundia por Nazinho para verano

El Stuttgart inicia negociaciones con el Círculo de Brujas por el lateral zurdo portugués de 22 años que tuvo atado Fajardo en las dos anteriores ventanas

El Real Betis, como avanzaba hace tres semanas ESTADIO Deportivo, sigue muy pendiente de Flávio Basilua Jacinto dos Nazinho, el lateral zurdo que más gusta para el próximo rearme en verano. De hecho, ya intentó Manu Fajardo traerlo de nuevo en enero tras apalabrarlo en agosto de 2025, forzando la salida de un Ricardo Rodríguez que prefirió completar su contrato, que expira el 30 de junio de 2026. No renovará el internacional suizo salvo sorpresa, siendo la idea confiar en un segundo año mejor de Junior Firpo en esta nueva etapa en verdiblanco y fichar un recambio que no obligue a Valentín Gómez a escorarse.

Aunque hay más nombres sobre la mesa, se estudia reactivar el acuerdo alcanzado con el Círculo de Brujas por el portugués, cifrado en unos seis millones de euros con los bonus incluidos, habida cuenta de que siendo fijo en la Jupiler Pro League, con tres goles y cuatro asistencias en 24 partidos oficiales, aunque tendrá competencia visto lo visto. Con contrato hasta 2028, el oriundo de Guinea Bisáu está despertando interés en la Bundesliga, donde el Sttutgart habría iniciado conversaciones formales para incorporarlo a su disciplina en la próxima ventana de transferencias.

Así lo afirma Sky Sport, que incluye a Nazinho en la 'short list' de un club que está cuarto en la Liga alemana y clasificado para los octavos de final de la Europa League, donde se verá las caras con el Oporto (va por el otro lado del cuadro, no por el del Betis). Eso sí, con sólo un lateral zurdo nato en la plantilla, Maximilian Mittelstädt, que lo está jugando casi todo. De hecho, cuando no ha podido estar o el míster ha decidido darle descanso, la solución ha pasado (como el 'Ingeniero' con Valentín) por mandar a un central (Ramon Hendriks) al costado o cambiar el sistema para que Chris Führich ejerza de carrilero.

La cantera, un recurso siempre bajo el radar

Cuenta el Betis Deportivo con tres laterales izquierdos, uno de los cuales (Darling Bladi, 21 años) ya debutó en Copa del Rey con el primer equipo. Ahora, el elegido por Dani Fragoso para partir de inicio es Ian Forns (22), mientras que en Los Bermejales hay depositadas muchas esperanzas en el nazareno Carlos de Roa. De 18 años y con una planta imponente (1,92), el Real Betis lo blindó este último verano hasta 2030 (contando los dos últimos años opcionales). En el juvenil A está también Kenta Bandera, japonés criado en Palmones (Cádiz), que ha hecho carrera con su selección en categorías inferiores como central zurdo.