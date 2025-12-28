Nazinho 'responde' tras lo ocurrido en verano con su fichaje fallido por el Betis

El fichaje del lateral en verano se rompió cuando estaba todo atado, lo que supuso un duro revés del que se ha recompuesto con un rendimiento notable en Bélgica y una subida de su valor de mercado, condicionado luego por la trayectoria de su equipo

El Betis pretendía completar el verano pasado una nueva revolución de la banda izquierda y, tras el regreso de Junior Firpo, se quedó muy de cerca de consumarla en la recta final del mercado con un segundo fichaje.

No en vano, Manu Fajardo había atado a Flavio Nazinho, joven lateral portugués de 22 años que despuntaba en el Círculo de Brujas. Tanto es así que contaba con el 'sí' del futbolista y el Betis había alcanzado un principio de acuerdo con el club belga por un montante de seis millones de euros. No obstante, su llegada necesitaba la salida previa de Ricardo Rodríguez, en ese momento cerca de regresar a su país para continuar con su carrera.

Sin embargo, el internacional permaneció en el Heliópolis, entre otras cosas porque el propio Pellegrini, señaló en rueda de prensa que no se le tocara el carril y que se centraran los esfuerzos en Antony, por lo que Nazinho, ya con la idea de dar el salto al Betis y las maletas hechas, se quedó con la miel en los labios y continuó en el Círculo de Brujas, donde tiene contrato hasta 2028.

Reacción inmediata de Nazinho que ha mantenido

Un duro golpe del que, sin embargo, el prometedor lateral se recuperó casi de forma inmediata, sin acusar apenas este revés y no bajar en su rendimiento en la Jupiler Legue, donde se erige en uno de los mejores carrileros por su proyección ofensiva.

De hecho, aunque estuvo a un paso de salir, mantuvo un 'estatus' de titular que en ningún momento ha sido cuestionado, como demuestra que ha disputado 1.510 minutos repartidos en 18 partidos, a pesar de que una lesión en el tobillo le obligó a perderse tres encuentros en septiembre y acto seguido fue baja por sanción.

En el resto de choques ha sido titular a excepción del primero tras su recuperación y en 13 disputó los 90 minutos, con un saldo de un gol, notado a mediados de este mes, y tres asistencias. Una respuesta notable a lo ocurrido en verano.

Este nivel propició que su valor de mercado experimentara un crecimiento al pasar de los tres millones de cotización cuando negoció con el Betis a cinco millones, si bien la lesión y, sobre todo, la pésima trayectoria del Círculo de Brujas, penúltimo, ha provocado que en la reciente revisión de Transfermarkt haya bajado un millón para quedarse en los cuatro actuales.

El Betis rastrea el mercado de laterales izquierdos

Manu Fajardo centra sus esfuerzos para enero en traer un delantero, pero también está pendiente de otras posiciones, como el carril zurdo por si saliera Ricardo Rodríguez en la próxima ventana, después de que su permanencia en Heliópolis cerrara la puerta a Nazinho cuando ya estaba preparado para enfundarse la elástica verdiblanca.